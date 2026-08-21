Mourinho revela sus llamadas con Florentino en estos últimos años: «Con cada título del Madrid tenía la llamada del presi»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa desde que es entrenador del Real Madrid. El luso comenzó la pretemporada el 13 de julio, pero no ha sido hasta el 21 de agosto, 40 días después, cuando se ha sentado ante los periodistas. El portugués analizó la actualidad del equipo blanco y el encuentro contra el Espanyol, donde los madridistas debutan en Liga.
Mourinho comenzó analizando al Espanyol, un rival al que elogió: «Es un buen equipo. Los equipos que tienen el mismo entrenador desde hace tiempo están bien preparados, tienen rutinas y dinámicas. Juega bien y con ambición. Me gustó mucho su primer partido y ahí están, con tres puntos, tres goles marcados, cero encajados y la afición feliz. Estamos preparados para lo que vamos a encontrar».
El portugués aseguró estar «tranquilo» antes de su primer partido oficial desde su regreso al Real Madrid, aunque reconoció que hubiese preferido disponer de algo más de tiempo para preparar al equipo.
«Es el primer partido de la temporada, pero estoy tranquilo. Tenemos la dificultad de haber empezado en diferentes momentos y con diferentes grupos. Hay gente que tiene muchos más entrenamientos que otros. Tenemos jugadores excepcionales y un cuerpo técnico igual. Estoy muy contento con la situación», explicó.
Eso sí, Mourinho ya está cansado de la pretemporada: «Obviamente me gustaría tener una semana más de preparación, pero estamos cansados de amistosos. Queremos partidos de verdad y ahí están».
También repasó el estado de la enfermería. Endrick tiene «una pequeña cosa muscular», mientras que Tchouaméni continúa con su puesta a punto: «Está bien, pero tiene que trabajar todos estos días para acelerar su proceso. No está para jugar contra el Espanyol».
«Presión no, adrenalina»
Mourinho negó sentir presión antes del estreno: «No diría presión, sí adrenalina. Presión no siento por nada. Tengo confianza en el trabajo que hemos hecho y mucha confianza en la ambición de los jugadores y en su mentalidad». Y lanzó un mensaje ambicioso antes de viajar: «Es un partido difícil, pero mañana, cuando nos metamos en el avión, tendremos la convicción de que volveremos con los tres puntos».
El técnico también fue preguntado por las palabras de Diomandé y su compromiso con el proyecto: «Es una expresión que me gusta. Me gustaría todavía más si dijese que está disponible para morir por el grupo. Muchas veces las palabras son fáciles. Lo que dijo Diomandé no es diferente a lo que veo en todos. Veo a la gente muy comprometida y con ganas de hacer las cosas bien».
Normalidad con Tchouaméni
Sobre la situación de Tchouaméni y todo lo sucedido anteriormente, Mourinho explicó que no ha necesitado intervenir. «He llegado con mucha información. He estado aquí tres años y tengo mis contactos de base. Desde el primer día en el que llegó Tchouaméni he estado atento, pero no he tenido la necesidad de hablar porque inmediatamente he visto normalidad».
«Si ves cómo se relacionan, no puedes ni imaginar lo que ha pasado. Ellos son los que me han dicho que no tengo que hablar. Lo que yo he visto es normalidad», añadió.
En el Real Madrid sólo vale ganar
Mourinho también dejó una de las frases más contundentes de su comparecencia al hablar de los objetivos de la temporada. Para el portugués no hay espacio para temporadas de transición.
«Hay muchas maneras de mirarlo. El único modo de ser pragmático son los resultados. Se puede hacer crecer mucho al club a muchos niveles, hacer crecer la estructura, hay muchas cosas que cambiar, pero los resultados son los que cuentan», explicó. Y sentenció: «Tenemos tres competiciones más una pequeñita. Terminar sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa».
La puerta de La Fábrica está abierta
Mourinho confirmó además que Cestero, Ciria y Rivas estarán en el banquillo contra el Espanyol. «Tenemos una plantilla no demasiado larga y gente que está fuera por mucho tiempo. Me gusta trabajar con un máximo de 22 jugadores. Ellos ocupan estas posiciones libres y están trabajando muy bien con nosotros».
El portugués quiere aprovechar estas situaciones para mandar un mensaje a la cantera: «Quiero motivar a los niños y hacerles entender que la puerta está abierta. Esta semana les toca a estos tres y les tocará a muchos más. Es una cosa que me gusta hacer y que se agradece desde La Fábrica. Creo que puede motivar a los chicos».
Mourinho, contento con sus capitanes
El entrenador también valoró positivamente el papel de los capitanes durante sus primeras semanas: «Estoy contento con todos. Pienso que también los capitanes me están conociendo. Tienen esta capacidad de observar, analizar y conocerme bien. Yo no hablo para que me conozcan por mis palabras, quiero que me conozcan por cómo me analizan».
Mourinho destacó especialmente la unión que percibe dentro del vestuario: «Me gusta la unión del grupo y la empatía que se siente. Nosotros cada mañana, a las ocho, tenemos reunión de staff. La gente del staff que ya estaba aquí nos dice que se ve un grupo con una empatía diferente».
Aunque también advirtió de que los momentos complicados terminarán llegando: «Todavía los capitanes no han tenido que ser capitanes en un momento difícil. Llegará. Ya veremos cuando llegue».
«Hay cosas que son innegociables»
Precisamente sobre la gestión del vestuario, Mourinho dejó otro mensaje contundente: «Necesitamos no negociar cosas que son innegociables. El compromiso tiene que estar presente en cada partido».
El entrenador sabe que las primeras decisiones importantes provocarán frustración entre sus futbolistas. «Llegará un momento de frustración para muchos porque será la primera vez que tenga que elegir y uno será titular y otro irá al banquillo. Tienen que digerirlo individualmente y como grupo. No puedo empezar un partido con 15. Sólo pueden jugar once». Y avisó: «Espero que sea difícil para mí porque ellos están trabajando muy bien. El día que uno baje su nivel por frustración, la decisión será fácil para mí».
Todos tendrán que defender
Otra de las líneas rojas de Mourinho será el trabajo defensivo. «Hay que defender con once», aseguró. Una exigencia que dependerá de cada contexto: «Si un equipo nos empuja y nos pone en dificultades en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si jugamos en campo rival, tienes que jugar y machacar».
«Una cosa es presionar y otra cerrar espacios. Habrá gente que tendrá que presionar de verdad y otra que tendrá que cerrar espacios. Eso de que haya gente que defiende y gente que espera el balón no va. Siempre ha habido una respuesta muy buena de todos. Cero problemas», explicó.
«Los mejores tienen que estar aquí»
Mourinho también habló de la continuidad de Vinicius y reconoció que nunca estuvo especialmente preocupado una vez conoció la voluntad del brasileño. «No fue una sorpresa que se quedara Vinicius. Cuando me explicaron la situación, mi primera pregunta fue: ‘¿Se quiere quedar o no?’. Me dijeron que él se quería quedar y me quedé tranquilo», comentó.
El portugués evitó colocarle en un escalafón concreto del fútbol mundial, pero dejó clara su valoración: «No quiero valorar dónde está, si está entre los diez mejores o no. Pero es uno de los mejores y los mejores tienen que estar aquí».
Su pasado en el Real Madrid
Mourinho también reflexionó sobre su primera etapa en el club y aseguró que nunca ha vivido pendiente de lo que dejó atrás. «No soy de reprochar ni de echar de menos. No pienso demasiado en lo que dejo atrás».
Eso sí, reveló un detalle sobre su relación con Florentino durante todos estos años: «Con cada título del Madrid tenía la llamada del presi. Siempre he respondido: ‘No, no tiene nada que ver conmigo’. Me alegro de que mi trabajo dejara cosas positivas, pero los títulos son de Carlo, de Zidane, de los jugadores y de la gente que estaba aquí».
El portugués reconoció que mantiene cariño por sus anteriores clubes: «Si me preguntas si siento algo por la Roma, el Inter, el Chelsea… Sí, siento algo. Siempre quiero que les vaya bien. No hablo del Benfica porque tiene alguna cosa más que estas…».
«Ya es mi equipo, para bien o para mal»
Mourinho ya considera completamente suyo al nuevo Real Madrid. «Ya es mi equipo, para bien o para mal. Si vamos al concepto del equipo perfecto, nunca. Pienso que cada día hay que mejorar».
El entrenador entiende que todavía queda mucho camino por recorrer, pero sabe que la competición no concede tiempo: «Tenemos un trayecto largo, pero la competición no nos espera. Tenemos un partido de puntos».
Además, aclaró una de sus frases de la pretemporada: «Cuando he dicho que los buenos están por llegar, pensasteis en jugadores. Yo me refería a los partidos. Ahí están. Jugamos los amistosos de modo serio, pero ahora nos jugamos puntos y hay que ir a por todas». Y terminó esa reflexión mirando directamente al gran objetivo: «Cada punto que se gana, más cerca estamos de Cibeles».
El primer once de Mourinho
El técnico bromeó cuando fue preguntado por su primera alineación oficial: «¿El primer once de Mou? Vamos a ver quién tiene mejores contactos. Los jugadores ya saben quién juega. No soy de esconderlo. Ellos lo saben. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará. Yo no voy a decirlo».
Más allá de ese primer equipo, Mourinho dejó claro que no quiere vivir condicionado por un once titular: «No tengo un once ideal. Y si lo tengo, no quiero tenerlo. Quiero tener la puerta abierta a la competición».
La enorme competencia de la plantilla obliga a repartir minutos: «Si hablamos de jugadores de alto nivel, Trent, Dumfries, Cucurella, Carreras… No es posible pensar que uno va a jugar 50 partidos y otro diez. No es posible. Tenemos mucha calidad».
Mourinho habló de la posibilidad de reforzar el centro del campo antes del cierre del mercado. El portugués no considera que exista una necesidad urgente. «No creo que tengamos un déficit. Un medio sería la guinda», aseguró.
Mourinho considera que cuenta con suficientes alternativas: «Cuando tienes a Tchouaméni, Bernardo, Arda… Dentro de un tiempo podrá jugar en estas posiciones. No tenemos un problema».
La decisión de la portería
Sobre como compaginar a Vinicius, Mbappé y Bellingham, fue claro: «Son jugadores increíbles. Quieren jugar con jugadores increíbles. Los top tienen frustración cuando juegan con jugadores que no son top. La conjugación táctica puede ser más difícil. Ancelotti ha encontrado el Brasil perfecto para Vini, Deschamps para Kylian, Tuchel para Jude. Es más difícil encontrar el perfecto de Mourinho para los tres. Tienen que hacerlo porque piensan que puede hacerlo bien. Son jugadores de gran calidad. No tienen posiciones incompatibles. Vamos a tener una gran temporada con ellos».
Por otro lado, analizó su cuerpo técnico: «Siempre es difícil entrar en un nuevo club. Es una cosa que me hace mal decir que este no continúe. Es siempre difícil. Intento cambiar lo menos posible y traer gente que me pueda ayudar a inculcar una mentalidad un modo de trabajar. Intento traer gente en que tengo mucha confianza. Trabajamos con siete analistas. Yo he traído uno. Estoy muy contento de haber traído solo uno. Solo necesitaban conectar con mi modo de trabajar. A nivel de ciencia de deporte, datos, control de esfuerzo, individualización solo he traído uno. La gente que estaba también ha crecido, se ha adaptado a como trabajamos nosotros».
«¿Sami? En todos los clubes me gusta una persona de la casa. En mi primera etapa fue el ahora campeón del mundo Aitor. Pensé en jugadores del Real Madrid de mi tiempo con un perfil que me gusta. Xabi, entrenador de nivel alto, Álvaro, entrenador de nivel alto, Modric, todavía juega, Granero, business man. Me quede con dos tres nombres. La primera vez que hablé con él me gusta sentir. Me dijo ‘si tengo que ir mañana, voy mañana’. Conoce la mentalidad. Tiene la relación que tiene que tener con los jugadores. Crece mucho a nivel de campo. Los otros chicos que estaban conmigo en Benfica son de mi confianza. Uno más de organización ofensiva, otro defensiva balón parado», añadió.
«Llopis y Nuno me hizo mal. No conozco la persona ni el trabajo de Llopis. Igual hice algo que no debería haber hecho. Esto era una parte fundamental y quería una persona que trabajara conmigo ya. Esto no era 10 años atrás. El equipo son once y por eso he decidido cambiar. Pintus y Silva, he pensado que podían encajar muy bien. Tienen competencias, areas diferentes, modos diferentes. Muy contento de como estamos trabajando. Staff bueno, jugadores buenos… Si no funciona, entrenador malo», explicó sobre la decisión de la portería.
Sobre cuando llegó el interés del Real Madrid comentó lo siguiente: «En este partido me quedé en el garaje. Lo vi en el bus. Bromas aparte, no tuve contacto ninguno. Era un partido importante para el Real y el Benfica. No tuve contacto con nadie. Primero, fueron los rumores y luego el contacto. Primero, hay contacto, alguien habla y hay rumores y noticias. Ahora es al revés. Cada año siempre hay un rumor y no le di demasiado. Cuando el Madrid me contacta, ya estamos eliminados, en parte final de la temporada. Ahí me llega la pregunta de si estoy interesado o no. Fueron en los últimos dos partidos del Benfica pienso».
Para finalizar, hizo una reflexión: «El Mourinho de 2013 no estaba en condiciones de aconsejar nada al Mourinho de hoy. Hay que estar siempre muy tranquilo y para mí es mucho más fácil ahora estar tranquilo que hace cinco, 10 o 20 años atrás. Yo no hablo de cómo se vive el partido, pero sí de la vida. En una semana tiene como máximo cuatro horas y media de fútbol, pero si lo multiplicas por siete, son muchas horas. Es cuando tienes que mantener la tranquilidad. Estoy en mejores condiciones hoy que cuando partí».