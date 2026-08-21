La encrucijada de Bellingham

José Mourinho enfrenta una encrucijada con la posición de Jude Bellingham en este inicio de temporada. El técnico portugués ha apostado por el 4-2-3-1 como su esquema de referencia durante la preparación y, en caso de mantenerlo, tendrá que encajar cuidadosamente el resto de piezas para dar cabida al futbolista inglés. Las buenas sensaciones que ha dejado Arda Güler como mediapunta y Bernardo Silva en el eje durante esta pretemporada juegan en su contra de cara a ser titular este sábado ante el Espanyol.

El Real Madrid ha optado por mantener a su trío de estrellas por tercera temporada consecutiva. La renovación de Vinicius Junior extiende este proyecto y ‘obliga’ a José Mourinho a pensar en soluciones que potencien a los tres. Tanto el brasileño como Kylian Mbappé tienen claras sus posiciones: extremo izquierdo y delantero centro. Incluso podrían formar una doble punta en caso de que se apostara por este esquema. La pieza más difícil de encajar en el puzle es Jude Bellingham, tanto en la mediapunta como en el centro del campo.

El 4-2-3-1 que ha empezado a implementar Mou en el comienzo de su segunda etapa dificulta la entrada del inglés en el once sin sacrificar a Arda Güler, uno de los futbolistas más en forma del equipo. El técnico de Setúbal se ha deshecho en elogios recientemente ante el turco, que va camino de convertirse en imprescindible por su capacidad como lanzador de las ‘balas’ merengues en ataque y su golpeo, tanto a balón parado como en la frontal del área rival. En sus recientes palabras de elogio a Güler, Mourinho ha empezado a dar pistas de la posible solución a la encrucijada de Jude Bellingham: retrasar la posición del jugador otomano.

El problema, entonces, se traslada al centro del campo. Las dos vacantes en el once contarían con varios pretendientes, algunos de ellos con mucho estatus dentro de la plantilla. Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva apuntan a disputarse estas plazas. La polivalencia de varios de ellos, como un Fede Valverde con posibilidades en banda derecha, Tchouaméni como central o Bernardo en posiciones de extremo diestro o mediapunta; puede apaciguar este atasco en la medular.

Jude Bellingham, una pieza a potenciar

La competencia en el centro del campo es feroz para Jude Bellingham, con hasta cuatro jugadores (cinco, si incluimos a Güler) para dos puestos. En caso de pasar al 4-3-3 que ha utilizado el Real Madrid en la última década, se abriría un cupo más en la medular; pero a costa de desnaturalizar a Bellingham. El británico ha mostrado su mejor versión con libertad y espacios para llegar desde atrás y hacer lo que mejor sabe: atacar la portería rival.

Pero el ex del Borussia Dortmund es, sin duda, una estrella. Su suplencia es prácticamente una quimera; tanto por su jerarquía dentro del equipo como su estatus de estrella. Se vio en el pasado Mundial. Por tanto, José Mourinho deberá encontrar un acomodo para un jugador especial, de difícil encaje, pero que ya ha demostrado que merece la pena invertir en él. Ya sea como mediapunta, desplazando a Güler, o convertido en un box-to-box que parte desde el centro del campo; el técnico del Real Madrid deberá encajar la pieza de Jude Bellingham en el puzle de su alineación.