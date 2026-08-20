Mourinho sobre el ‘caso Negreira’: «Cuando yo estuve aquí, ya olía algo»

El FC Barcelona sigue formalmente investigado en el caso Negreira. La Justicia continúa analizando los pagos que el conjunto blaugrana realizó durante años a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En una entrevista de José Mourinho para El Chiringuito, el entrenador señala que era algo que percibía como rival: «Cuando yo estaba aquí, ya olía algo».

Los ingresos se prolongaron aproximadamente 18 años, desde 2001 hasta 2018. El portugués compitió contra los culés durante su primera etapa al frente del Real Madrid. El director técnico indica que en aquel momento no podía explicarse algunas decisiones que tomaban los colegiados: «Era extraño, pero no sabía quién era, no sabía si era un alien».

🚨 MOURINHO, SOBRE NEGREIRA 🚨 💣 «Cuando yo estaba, YA OLÍA ALGO. ERA EXTRAÑO». Palabras para el recuerdo en EXCLUSIVA con @jpedrerol. pic.twitter.com/oVxxY6Ohno — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2026

José Mourinho no es un hombre al que le caracterice morderse la lengua. El entrenador ha sido muy crítico con la falta de contundencia con el caso: «Unos años después ya se sabe que no es extraño, lo único extraño es la Justicia». Además, considera obvio que si se paga al vicepresidente del CTA se está manipulando la competición.

El portugués ha dejado clara su postura. Respecto a sus sospechas sobre un trato diferente al Barcelona por parte de los árbitros, no se puede negar que el técnico no destacara algunas acciones polémicas. Durante su primera etapa al frente del Real Madrid, expuso la diferencia de criterio en varias ocasiones. Un ejemplo es El Clásico del 16 de abril de 2011, en el que Raúl Albiol fue expulsado en el minuto 51.

Mourinho compara el ‘caso Negreira’ con el ‘Calciopoli’

El entrenador indica que hay que tener valentía para castigar este tipo de fraudes: «Es sólo tener el coraje de mirar a los ojos. En Italia lo hicieron con el Calciopoli». El mayor escándalo de corrupción en la historia de la Serie A se cerró con importantes sanciones, la Juventus perdió dos Scudettos y descendió a la Serie B de forma directa. Sin embargo, el técnico piensa que la Liga tiene que tener al Barcelona.