Convocatoria del Real Madrid contra el Espanyol: Mourinho empieza la Liga con siete bajas

La convocatoria del Real Madrid para el duelo contra el Espanyol llega marcada por las ausencias. José Mourinho tendrá siete bajas para el estreno liguero, seis de ellas por lesión, además de Tchouaméni, que ya trabaja con el grupo pero todavía no está preparado para competir. Una situación que abre la puerta a La Fábrica en el primer partido oficial de la segunda etapa del portugués en el banquillo blanco.

Militao, Rodrigo, Thiago Pitarch, Mendy, Asencio y Endrick son las seis bajas por lesión que tendrá Mourinho en Barcelona. A ellos se suma Tchouaméni. El francés ha dado pasos importantes durante los últimos días e incluso se ejercitó junto a sus compañeros, pero el entrenador fue claro en rueda de prensa: todavía necesita trabajo y no viajará para enfrentarse al Espanyol.

Mourinho no quiere correr riesgos. La temporada acaba de empezar y el portugués tiene claro que necesita recuperar efectivos progresivamente. Especialmente en una plantilla que todavía acusa las consecuencias de un verano condicionado por el Mundial y las diferentes fechas de incorporación de sus internacionales.

La cantera completa la convocatoria

Las numerosas ausencias permiten que Mario Rivas, Ciria y Cestero entren en la convocatoria del primer equipo. Mourinho ya confirmó en rueda de prensa que los tres canteranos estarían con el equipo y aprovechó para mandar un mensaje a los jóvenes de Valdebebas: la puerta está abierta.

Una filosofía que el portugués pretende mantener durante toda la temporada. Mourinho quiere trabajar con una plantilla corta y recurrir a La Fábrica cuando sea necesario.

El encuentro también tendrá un significado especial para los fichajes del Real Madrid. Yan Diomandé, Carlos Espí, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Denzel Dumfries podrán debutar en partido oficial con la camiseta blanca. Seis caras nuevas para un proyecto que también comienza oficialmente en Barcelona.

Después de una pretemporada de pruebas, llega la competición. Mourinho vuelve a dirigir al Real Madrid en partido oficial 13 años después y lo hará con una convocatoria condicionada por las bajas, reforzada por La Fábrica y con sus nuevos fichajes preparados para estrenarse.

Convocatoria del Real Madrid