El Gobierno admite que no ha informado a Vivas sobre el traslado de las menores inmigrantes

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha admitido que no se ha remitido al ejecutivo ceutí la propuesta de traslado de 500 menores inmigrantes que entraron en la ciudad en la invasión del pasado 30 de julio. Su presidente Juan Jesús Vivas reclama una propuesta concreta para los traslados de esas menores que se consideran en situación de mayor vulnerabilidad.

«Si lo que quiere el gobierno de Ceuta es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener», ha respondido Pérez Correa al ser cuestionado por el asunto. Vivas aseguró que no se ha enviado a la ciudad autónoma, a quien corresponde la tutela de los menores no acompañados, un plan de traslado de las niñas.

«Llevamos trabajando desde esta semana con empresas y entidades sociales y, obviamente, haremos una propuesta concreta, incluso con la consignación de parte de esos fondos que hemos dispuesto a la ciudad, entendemos que hay que consustanciarlo en un convenio que tiene que firmar la ciudad con la entidad como ya se ha hecho en numerosas ocasiones», ha argumentado Pérez en una entrevista en RNE. Ha explicado, asimismo, que se preparan los expedientes individualizados de cada niña «porque en una situación de unos recursos saturados es un peligro especialmente para las niñas».

El Gobierno confía en que el plan de traslado urgente a la Península de las 500 niñas que permanecen en Ceuta pueda iniciarse en «pocas semanas».