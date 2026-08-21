Juan Roig (76 años), dueño de Mercadona: «Ganar dinero es bueno, necesario, obligatorio y satisfactorio. Si no se gana dinero, no se puede satisfacer al trabajador»

A sus 76 años, el empresario valenciano Juan Roig ha vuelto a dejar una reflexión que está dando mucho que hablar en redes sociales. Su filosofía es muy directa, y cree que para que una empresa funcione y trate bien a su gente, tiene que ser rentable. El presidente de Mercadona siempre se ha caracterizado por hablar claro y sin tapujos, y esta vez no ha sido menos.

El beneficio como garantía para la plantilla

Muchas veces, cuando se habla de grandes empresas, el que generen muchos ingresos se ve como algo negativo. Sin embargo, Roig le da la vuelta a la tortilla. Según el dueño de Mercadona, el beneficio no es sólo una cuestión de engordar las cuentas, sino el pilar fundamental para poder cuidar a los empleados. Y es que, si no dan las cuentas, es imposible mantener los puestos de trabajo o subir los sueldos para hacer frente al coste de vida.

Cuando la empresa gana más, la plantilla también nota ese empujón en su nómina a fin de mes. Básicamente, tener grandes resultados actúa como un escudo para los empleados cuando vienen tiempos peores en la economía.

La rentabilidad al servicio de la riqueza

Pero la cosa no se queda sólo en pagar bien a la plantilla. Para Juan Roig, la rentabilidad empresarial es el verdadero motor de la economía. Cuando Mercadona saca beneficios, ese dinero no se queda parado debajo del colchón. Se utiliza para pagar a su enorme red de proveedores, lo que a su vez genera más empleo indirecto en el campo y en las fábricas.

Además, esas ganancias son las que permiten renovar los supermercados, mejorar la logística y conseguir que el cliente siga llenando el carro. Todo esto sin olvidar que una empresa que gana dinero tributa más impuestos y aporta a las arcas públicas. En definitiva, para Roig la ecuación es sencilla: sin beneficios empresariales, es imposible generar riqueza para la sociedad.