Me compré este ventilador de techo para sobrevivir al calor en verano y ahora no puedo vivir sin él

Con las temperaturas altas en gran parte de España durante el verano, los ventiladores de techo han pasado de ser un accesorio secundario en muchos hogares a convertirse en uno de los productos más demandados en las listas de Amazon.

Entre los modelos que más están destacando esta temporada figura el NARVI 8936 WDN, un ventilador de aspas retráctiles y motor DC que combina ventilación, iluminación y un diseño pensado para ocupar el mínimo espacio posible cuando no está en marcha.

Un ventilador que no ocupa espacio

Lo primero que llama la atención de este modelo es su sistema de aspas retráctiles. A diferencia de los ventiladores de techo tradicionales, incorpora tres palas transparentes que se pliegan cuando el aparato está apagado, quedando reducidas a un disco compacto de apenas 50 cm de diámetro, pese a que en funcionamiento el diámetro de barrido alcanza los 107 cm.

Se trata de un detalle que en viviendas con techos no muy altos hace la diferencia, donde un ventilador de aspas fijas puede resultar poco práctico.

El chasis es de policarbonato blanco y el conjunto pesa poco menos de 6 kg, con dos varillas de distinta longitud incluidas para ajustar la altura de instalación según el techo de cada estancia.

Motor silencioso y luz LED integrada

El motor DC es otro aspecto relevante, un consumo inferior a 30W y un funcionamiento prácticamente imperceptible en cuanto a ruido. El modelo incorpora seis velocidades regulables y una función de temporizador de apagado automático a las 2, 4 u 8 horas.

Además de la función de ventilación, integra una luz LED regulable tanto en intensidad como en temperatura de color, con memoria para mantener el último ajuste seleccionado, y un sistema de giro inverso pensado para usarse también en invierno, ayudando a repartir el aire caliente de la calefacción por la habitación.

Una alternativa al aire acondicionado

El ventilador incluye mando a distancia para controlar todas sus funciones, velocidad, luz y temporizador sin necesidad de levantarse, y su instalación requiere una conexión eléctrica fija al techo, por lo que en la mayoría de los casos es recomendable contar con un instalador si no se tiene experiencia previa con este tipo de montajes.

El diseño compacto, el bajo consumo del motor DC y la doble función de ventilador y lámpara explican el interés que está generando el NARVI 8936 WDN entre quienes buscan una alternativa al aire acondicionado para las noches más calurosas del verano.