El himno oficioso de España: así sonó ‘un beso y una flor’ en Nueva Jersey tras ganar el Mundial

España encontró en Nino Bravo la banda sonora de su Mundial. «Un beso y una flor», una canción nacida en otra época pero convertida en fenómeno a través de las redes sociales, terminó siendo el himno sentimental de la selección española durante su camino hacia la segunda estrella. Lo que comenzó como una iniciativa espontánea de los aficionados fue creciendo partido a partido hasta convertirse en el punto de unión perfecto entre los jugadores y una hinchada que nunca dejó de creer.

La canción sonó con fuerza en las calles de Nueva York, acompañó a España en el estadio y terminó siendo coreada al unísono por futbolistas y aficionados después de conquistar el mundo ante Argentina. Fue el cierre más emotivo para un torneo inolvidable: una selección abrazada a su gente, cantando una letra que habla de marcharse, de dejar atrás lo vivido y de guardar para siempre el recuerdo. España se despidió del Mundial con un beso, una flor y la Copa del Mundo entre sus manos.