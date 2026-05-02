El Arsenal golea al Fulham con una exhibición de Saka para meter miedo al Atlético de Madrid

El Arsenal goleó al Fulham con tres goles en la primera parte y una exhibición de Saka para meterle miedo al Atlético de Madrid de cara a la vuelta de las semifinales de la Champions League el próximo martes en el Emirates Stadium. El extremo inglés asistió en el primero y marcó el segundo. Al descanso, Arteta lo reservó dejando claro que será titular ante los de Simeone.

El Arsenal sigue peleando la Premier League y en estos momentos le saca seis puntos al Manchester City con dos partidos más que los de Guardiola. Pero los goles serán definitivos para conocer al campeón y los tres tantos gunners ante el Fulham pueden darle un título.

Arteta ya puede pensar en la vuelta de semifinales de la Champions League el próximo martes contra el Atlético de Madrid. Odegaard no pudo jugar por molestias en su rodilla. Saka jugó 45 minutos, Rice y Gyokeres 64′, Zubimendi salió en el 64′ e Hincapié fue suplente.

La primera parte del Arsenal ante el Fulham fue extraordinaria y con eso le bastó para ganar el partido. 45 minutos que meten miedo al Atlético de Madrid en la Champions, porque sacó su mejor versión nuevamente. Gyokeres marcó el primero a los nueve minutos y el tercero en el tiempo de descuento. También hubo un gol anulado a Calafiori por fuera de juego. Y el segundo lo marcó un Saka que se salió con un fútbol súper vertical.

Celebró por todo lo alto el Arsenal la victoria en Emirates y la afición gunner les dio su apoyo para la Champions League. Empate a uno quedaron en la ida en el Metropolitano el pasado miércoles y en la vuelta todo está por decidirse en Londres. El que gane será finalista en Budapest para luchar por ganar su primera Copa de Europa.