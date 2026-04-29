Pena máxima para el Atlético: Makkelie le pita un penalti riguroso tras un choque de Hancko con Gyokeres

El Atlético de Madrid empezó perdiendo la eliminatoria contra el Arsenal por un penalti de lo más riguroso. Viktor Gyokeres dejó pasar el balón en el área y se giró esperando la llegada de David Hancko, buscando el choque por la espalda y cayendo en el área. Muy poco para empezar a decantar unas semifinales de la Champions League, pero Danny Makkelie no lo dudó y pitó el penalti. No fallaba el delantero sueco desde los 11 metros, aunque Jan Oblak adivinaba el lanzamiento. Se le ponía cuesta arriba a los de Simeone pese a una buena primera parte.

Gyokeres no llega ni a controlar el balón. Se giró buscando portería pero consciente que por detrás le aparecía Hancko, que no pudo hacer nada por sortearle. El impacto fue leve pero muy evidente y el futbolista del Arsenal se fue al suelo. Makkelie lo tenía más que claro. Pese a que el VAR revisó la jugada, al haber contacto, no llamaron al colegiado para corregir su decisión.

Era el último minuto de la primera mitad, en el añadido. Después de una primera parte en la que los gunners no habían rematado a puerta, llegó el tanto desde el punto de penalti. Se iba por debajo en el marcador el conjunto rojiblanco, pese a que la imagen que habían mostrado era de lo más buena. Pero no hubo premio. Todo lo contrario. Una de las últimas jugadas de los primeros 45 minutos les llevaron a comenzar perdiendo la eliminatoria.