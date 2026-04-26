Guardiola más victimista que nunca: la Premier está «prácticamente perdida» y está a un gol del liderato

El Manchester City se clasificó para la final de la FA Cup tras remontar al Southampton (de Segunda División) en los últimos minutos y, tras el partido, Pep Guardiola volvió a tirar de un victimismo alarmante al decir que la Premier League la tiene «prácticamente perdida». Y eso cuando está a un sólo gol (ganando) del liderato.

«Diría que la Premier League está prácticamente perdida, hemos vuelto al segundo puesto, ya veremos cómo llegamos al final», señaló Pep Guardiola tras ese encuentro de semifinales de la FA Cup. El técnico español recogía así que habían vuelto al segundo puesto porque el Arsenal había ganado al Newcastle, pero la realidad es que el Manchester City tiene un partido menos disputado en la Premier.

Y si gana ese encuentro, que es ante el Crystal Palace (y que se jugará entre la penúltima y la última jornada), será líder de la Premier. Sólo con ganarlo por un gol de distancia ya le valdría tal y como está la clasificación en la actualidad. El City depende de sí mismo para ganar la liga inglesa, por lo que de «prácticamente perdida» es otro ejercicio de victimismo de Guardiola.

Al ser preguntado por el triplete -ganó la Copa de la Liga, está en la final de la FA Cup y pelea por la Premier-, el catalán explicó que está «muy, muy, muy lejos» y fue cuando dijo que la liga la tenían «prácticamente perdida». «Antes del último partido de liga contra el Aston Villa, diremos si hay alguna posibilidad, pero por el momento está muy, muy, muy lejos», especificó Pep Guardiola.

«Ahora es importante que los jugadores tengan tres días libres. Les he dicho que no pensaran en fútbol y que simplemente descansaran», añadió Guardiola tras la sufrida victoria ante el Southampton en las semifinales de la FA Cup. Es la cuarta final de Copa de Inglaterra que llega de forma consecutiva al Manchester City.