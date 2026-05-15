Cómo ver desde España la jornada 37 de la Premier League: horario y canal de televisión para seguirla en directo y en vivo online gratis

La Premier League está en uno de los momentos más destacados de la competición porque en esta jornada 37 del campeonato quedan muchas cosas por decidirse, como el título, por el que pelean Manchester City y Arsenal, o el descenso, donde dos equipos londinenses -West Ham y Tottenham- están metidos de lleno en una lucha igualadísima. Te contamos la fecha, horario y cómo ver desde España todos los partidos de esta fecha del fútbol inglés.

Aston Villa – Liverpool

La jornada 37 de la Premier League se abrirá con un auténtico partidazo entre el cuarto y el quinto clasificado en la tabla este viernes 15 de mayo a las 21:00 horas (horario peninsular). El Aston Villa de Unai Emery recibe al Liverpool en Birmingham para disputar un partido en el que ambos están peleando por clasificarse para la próxima edición de la Champions League y el que gane lo certificará, ya que ambos están empatados a 59 puntos. Este partidazo será retransmitido por televisión y se podrá ver desde España por Dazn.

Manchester United – Nottingham Forest

Será ya el domingo 17 de mayo a las 13:30 horas cuando Old Trafford abra sus puertas para un duelo entre el Manchester United y el Nottingham Forest en el que no hay nada en juego. Dazn emitirá por televisión este choque que es un mero trámite para ambos, ya que los red devils están clasificados para la Champions League y los dos veces campeones de Europa lograron la salvación matemática.

Brentford – Crystal Palace

A las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, del domingo 17 de mayo comenzará un partido que sólo importa a los locales, ya que el Brentford está metido de lleno en la lucha para clasificarse para la Conference League. En ese torneo es donde tiene puesta la cabeza su rival, el Crystal Palace, el cual jugará la final de dicha competición frente al Rayo Vallecano a finales de mes. Este duelo de la jornada 37 de la Premier League también se podrá ver desde España por Dazn.

Leeds – Brighton

Este domingo 17 de mayo, también a las 16:00 horas, habrá otro duelo importante para clasificarse para la competición continental, ya que el Brighton visita al Leeds en esta jornada 37 de la Premier League que se podrá ver en directo por Dazn. Las gaviotas arrancan esta fecha ocupando el puesto de Conference League y buscarán un triunfo a domicilio para aferrarse a dicho puesto o, quién sabe, si poder llegar a la última jornada con opciones de Europa League.

Wolverhampton – Fulham

A las 16:00 horas de este domingo 17 de mayo se jugará otro encuentro de esta jornada 37 de la Premier League que también será retransmitido en España por Dazn. Este duelo entre el Wolverhampton y el Fulham no tiene mucha chica, ya que los locales ya están descendidos de categoría y los londinenses necesitarían un milagro para poder jugar competición continental el próximo curso.

Everton – Sunderland

El último partido que arrancará este domingo 17 de mayo a las 16:00 horas será el que protagonicen el Everton y el Sunderland. Ambos equipos están en la mitad de la tabla de la Premier League y sólo les separa un puntito en la clasificación. Ninguno se juega nada, pero eso no quita para que este choque entre dos históricos del fútbol inglés sea un duelo reñido y disfrutable que se podrá ver por televisión a través de Dazn.

Newcastle – West Ham

El domingo 17 de mayo se cerrará a partir de las 18:30 horas con un duelo que sí que será muy importante, sobre todo para el West Ham. Los londinenses visitan a un Newcastle en St. James Park que no se juega nada ya en esta jornada 37 de la Premier League. El equipo que dirigen Nuno Espirito Santo y Paco Jémez arrancan esta fecha en puestos de descenso y necesitan ganar sí o sí, ya que si pierden y el Tottenham gana su encuentro serán equipo de la Championship. Este apasionante y decisivo duelo será emitido por televisión en España por el canal de Dazn.

Arsenal – Burnley

El lunes 18 de mayo a las 21:00 horas llegará uno de los partidos más esperados de la jornada 37 de la Premier League y que también se podrá ver desde España por Dazn. El Arsenal, líder de la tabla y finalista de la Champions League, recibe al descendido Burnley, que sólo pelea por su honor. Los de Mikel Arteta son conscientes de que un triunfo les acercaría a cantar el alirón y es por eso que esperan no fallar en el Emirates Stadium delante de sus aficionados.

Bournemouth – Manchester City

El martes 19 de mayo a las 20:30 horas habrá otro partido frenético en la jornada 37 de la Premier League. Posiblemente sea uno de los más emocionantes, ya que el Bournemouth de Andoni Iraola sigue buscando clasificarse para competición europea, mientras que el Manchester City de Pep Guardiola agota sus opciones de lucharle el título al Arsenal. Este partidazo se podrá ver por Dazn desde España.

Chelsea – Tottenham

El punto y final a la jornada 37 de la Premier League se pondrá en Londres con un derbi que arrancará a las 21:15 horas en Stamford Bridge. El Chelsea, que apura sus opciones para pelear por competición europea, recibe en el estadio blue a un Tottenham que llegará a este choque sabiendo lo que ha hecho el West Ham, con quien pelea por la permanencia. Dazn retransmitirá este partidazo por televisión y en vivo online para España.