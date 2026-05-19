‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 18 de mayo?

La pasada noche del 18 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef. El popular talent culinario se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas más vistos de la televisión. Por ello, con la recta final del formato a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que las emociones sean mayores entre los concursantes. Eso sí, teniendo en cuenta que la repesca ya ha tenido lugar, los expulsados son ahora definitivos. Pues, ya no hay segundas oportunidades.

Paloma ha sido la aspirante elegida para regresar a las cocinas de MasterChef tras su expulsión. Una vuelta que ha sido recibida con los brazos abiertos por todos. Así pues, como en cada programa, los participantes se han ido sometiendo a las diversas pruebas que les planteaban los jueces. Un conjunto de retos que terminaron por poner entre la espada y la pared a Pepe y a Paloma. Y es que, aunque haya sido la repescada, los chefs han considerado que la aspirante no ha logrado ejecutar un cocinado a la altura. Pues, a estas alturas de la edición, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja ya buscan la perfección.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘MasterChef’?

Los delantales negros han tenido que hacer frente a una última prueba para demostrarles a los jueces por qué merecen seguir estando en el reality, pero Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja lo tuvieron claro. «Pepe, has trabajado mejor, has hecho más técnicas, has sabido entender la elaboración. No estaba bien resuelta, no estaba rica, pero tenía muchos más argumentos gastronómicos que el plato de Paloma», comenzó diciendo Pepe Rodríguez.

Así pues, tras una deliberada decisión, los chefs de MasterChef han decidido que la nueva expulsada de la edición sea Paloma. Y es que el regreso al programa le duró muy poco a la aspirante. «No quería que se fuera Paloma. Es para mí como mi hermana pequeña, un apoyo muy importante para mí en la casa y en el programa. Ha sido una pena», comentó Pepe con pena.

Por su parte, Paloma, como expulsada, se sinceró. «Otra vez, chicos. Estoy teniendo un déjà vu», señaló ella. «Me ha sabido a poquísimo, pero estoy súper agradecida, es súper guay volver a estar con mis compañeros. Tener la oportunidad de estar fuera, echar de menos y poder volver me parece una pasada. Al final es un programa más que para mí se queda», comentó. Asimismo, como es habitual, la expulsada se sinceró y reveló el nombre del concursante que le gustaría que ganara la edición.

«Dije que Maggie o Pepe», indicó. Así pues, teniendo en cuenta que Maggie ya no está en MasterChef, su ganador es Pepe. «Creo que puede dar más, tiene que tener más confianza, tiene que ir más seguro», le dijo. Un paso por el programa que la expulsada ha confesado que no olvidará jamás.