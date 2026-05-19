Albert Einstein: «El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad»

Las frases del físico alemán Albert Einstein siguen siendo populares a pesar del paso de los años, pero pocas han cobrado tanta fuerza como esta. «El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad”. La cita, compartida muchas veces en redes sociales y debates, resume una idea profundamente ligada a la ética, la responsabilidad social y el peligro de la indiferencia frente a las injusticias, algo que hoy en día está muy presente debido a las grandes desigualdades.

Una frase convertida en símbolo

Aunque muchas veces el nombre de Einstein suele asociarse únicamente con la teoría de la relatividad, fue también un intelectual profundamente comprometido con los problemas políticos y humanos de su tiempo, ya que vivió los dos peores conflictos de la historia moderna, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El físico consiguió huir del nazismo, denunció el antisemitismo que había en su país y defendió posiciones pacifistas durante gran parte de su vida.

Precisamente por haber vivido el ascenso de uno de los regímenes más violentos del siglo XX, el nazismo, sus reflexiones sobre el pasotismo social ante injusticias adquirieron una enorme relevancia histórica. Para Einstein, el silencio colectivo podía convertirse en una forma de complicidad. Esa visión ha sido relacionada posteriormente con pensamientos similares de filósofos como Edmund Burke o Antonio Gramsci, quienes alertaron del peligro de la indiferencia de las personas.

Reflexión que sigue viva

Esta frase continúa utilizándose en discursos políticos y publicaciones sobre derechos humanos porque conecta con debates actuales sobre violencia o discriminación. En plena era digital, y en un mundo donde hay tantas desigualdades e injusticias que se observan en tiempo real a través de las redes sociales o medios de comunicación, el mensaje de Einstein es muy llamativo.

La reflexión del físico alemán del siglo XX sigue funcionando como una advertencia moral para las personas, ya que no basta únicamente con rechazar el mal, porque también resulta necesario actuar para impedir que este siga avanzando.