La reflexión de Albert Einstein que te ayudará a ser más feliz: «Hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera milagro, la otra como si todo lo fuera»

Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es considerado el científico más importante del siglo XX. Las voces autorizadas en la materia no tienen dudas con respecto a la importancia que han supuesto para la humanidad las aportaciones de este físico de origen judío y que posteriormente se nacionalizó suizo, austríaco y estadounidense. Pese a que falleció hace más de medio siglo, sus pensamientos y reflexiones siguen siendo tendencia día a día.

Los libros de historia dicen que Albert Einstein es una de las personalidades más importantes de todos los tiempos y sus avances científicos perdurarán para los restos de la humanidad. Especializada en el marco de la física cuántica, es el padre de la teoría de la relatividad que reformuló el concepto de la gravedad. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por parte de un material al incidir sobre él una radiación electromagnética como puede ser la luz visible o ultravioleta.

Albert Einstein también es considerado por muchos como el padre de la bomba atómica, concretamente de la Trinity, desarrollada en México y que fue el origen de la Little Boy y la Fat Man que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki para infausto recuerdo de la humanidad. Pacifista declarado, años antes de morir, en 1955, hizo un llamamiento a los científicos para que firmaran el Manifiesto Russell-Einstein en favor de la desaparición de las armas nucleares.

Los principales aportes de Albert Einstein a la humanidad fueron los siguientes:

Efecto fotoeléctrico

Teoría de la relatividad especial

Teoría de la relatividad general

Equivalencia entre masa y energía: E=MC²

Teoría de campo unificado

Estudio de las ondas gravitacionales

Movimiento del universo

Teoría cuántica

Movimiento Browniano

Las mejores frases de Albert Einstein

«Hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera milagro, la otra como si todo lo fuera». Esta es una reflexión de Albert Einstein acerca de la felicidad que se ha hecho viral en estas últimas semanas. Esta frase va directa a la colección de las mejores frases que ha pronunciado a lo largo de su carrera el científico más importante del siglo XX. Estas son las mejores frases de Albert Einstein: