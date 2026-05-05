La reflexión de Albert Einstein que te ayudará a ser más feliz: «Hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera milagro, la otra como si todo lo fuera»
La reflexión viral y las mejores frases de Albert Einstein
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Albert Einstein (Ulm, 14 de marzo de 1879-Princeton, Nueva Jersey, 18 de abril de 1955) es considerado el científico más importante del siglo XX. Las voces autorizadas en la materia no tienen dudas con respecto a la importancia que han supuesto para la humanidad las aportaciones de este físico de origen judío y que posteriormente se nacionalizó suizo, austríaco y estadounidense. Pese a que falleció hace más de medio siglo, sus pensamientos y reflexiones siguen siendo tendencia día a día.
Los libros de historia dicen que Albert Einstein es una de las personalidades más importantes de todos los tiempos y sus avances científicos perdurarán para los restos de la humanidad. Especializada en el marco de la física cuántica, es el padre de la teoría de la relatividad que reformuló el concepto de la gravedad. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por parte de un material al incidir sobre él una radiación electromagnética como puede ser la luz visible o ultravioleta.
Albert Einstein también es considerado por muchos como el padre de la bomba atómica, concretamente de la Trinity, desarrollada en México y que fue el origen de la Little Boy y la Fat Man que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki para infausto recuerdo de la humanidad. Pacifista declarado, años antes de morir, en 1955, hizo un llamamiento a los científicos para que firmaran el Manifiesto Russell-Einstein en favor de la desaparición de las armas nucleares.
Los principales aportes de Albert Einstein a la humanidad fueron los siguientes:
- Efecto fotoeléctrico
- Teoría de la relatividad especial
- Teoría de la relatividad general
- Equivalencia entre masa y energía: E=MC²
- Teoría de campo unificado
- Estudio de las ondas gravitacionales
- Movimiento del universo
- Teoría cuántica
- Movimiento Browniano
Las mejores frases de Albert Einstein
«Hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera milagro, la otra como si todo lo fuera». Esta es una reflexión de Albert Einstein acerca de la felicidad que se ha hecho viral en estas últimas semanas. Esta frase va directa a la colección de las mejores frases que ha pronunciado a lo largo de su carrera el científico más importante del siglo XX. Estas son las mejores frases de Albert Einstein:
- La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe mantenerse en movimiento.
- La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno.
- Tengo una pregunta que a veces me tortura: ¿Estoy loco yo o los locos son los demás?
- Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan con hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente, ambos terminan decepcionados.
- La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
- Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en las soluciones.
- Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada.
- La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
- El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
- Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
- La mujer que sigue a la multitud suele ir más allá de la multitud. La mujer que camina sola, es probable que se encuentre a sí misma en lugares donde nadie ha estado nunca antes.
- Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
- Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los detalles leves que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente.
- La lectura, después de cierta edad, desvía la mente de sus actividades creativas. Cualquier hombre que lee mucho y usa su poco su propio cerebro cae en hábitos perezosos de pensamiento.
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