La reflexión de Albert Einstein que nos debemos aplicar hoy: «El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón»

El problema del hombre no está en la bomba atómica sino en su corazón, la reflexión de Albert Einstein que nos debemos aplicar hoy. Este gran físico que en su día cambio las normas que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos descubrirá estos días. Es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser esencial.

Esta forma de pensar y de ver el mundo, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. La filosofía que nos transmitió este hombre que en estos días pueden acabar siendo lo que nos dará un cambio que puede ser el inicio de una manera de pensar en estos días complicados. Estos días de cambios en los que realmente cada uno de los elementos pueden acabar siendo, es importante conocer esta frase que quizás podemos aplicar en estos tiempos que corren, aunque fue pronunciada por Albert Einstein hace décadas.

El problema del hombre no es la bomba atómica sino en su corazón

En el corazón del hombre se esconde este elemento que puede ser más peligroso que en estos tiempos que corren. Es momento de conocer un poco más lo que puede pasar en estos días en los que realmente el mundo está en un serio riesgo viendo lo que puede pasar en un futuro no muy lejano.

Einstein fue uno de los que vio nacer la bomba atómica, una de las armas más destructivas que el ser humano ha creado. En un marco de conflicto y en busca de parar una guerra o de buscar un aliado a la hora de poner en estos días en los que realmente el mundo está en un punto de no retorno.

Han pasado décadas y las armas de que dispone el ser humano han ido aumentando con el paso de la novedades tecnológicas y científicas. El problema, es que no hay un problema no con las herramientas, sino con el uso que realiza, la bomba no tiene la culpa, el ser humano es el que está detrás de estas armas.

Nos debemos aplicar hoy esta reflexión de Albert Einstein

Los tiempos de Albert Einstein se parecen bastante a la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Con el peligro de un ataque masivo que podría convertirse en un elemento que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estos pensamientos que en día conmocionaron al mundo, se avanzaron a su época y quizás hoy en día pueden ser lo que necesitamos. Podremos empezar a seguir una filosofía que fue capaz de ver cambiar la realidad que le rodeaba, de tal forma que nos dio ciertas reflexiones que ponen los pelos de punta y son más actuales que nunca.