La reflexión de Albert Einstein que nos debemos aplicar hoy: «El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón»
Toma nota de esta frase de Albert Einstein
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El problema del hombre no está en la bomba atómica sino en su corazón, la reflexión de Albert Einstein que nos debemos aplicar hoy. Este gran físico que en su día cambio las normas que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos descubrirá estos días. Es un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente puede ser esencial.
Esta forma de pensar y de ver el mundo, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. La filosofía que nos transmitió este hombre que en estos días pueden acabar siendo lo que nos dará un cambio que puede ser el inicio de una manera de pensar en estos días complicados. Estos días de cambios en los que realmente cada uno de los elementos pueden acabar siendo, es importante conocer esta frase que quizás podemos aplicar en estos tiempos que corren, aunque fue pronunciada por Albert Einstein hace décadas.
El problema del hombre no es la bomba atómica sino en su corazón
En el corazón del hombre se esconde este elemento que puede ser más peligroso que en estos tiempos que corren. Es momento de conocer un poco más lo que puede pasar en estos días en los que realmente el mundo está en un serio riesgo viendo lo que puede pasar en un futuro no muy lejano.
Einstein fue uno de los que vio nacer la bomba atómica, una de las armas más destructivas que el ser humano ha creado. En un marco de conflicto y en busca de parar una guerra o de buscar un aliado a la hora de poner en estos días en los que realmente el mundo está en un punto de no retorno.
Han pasado décadas y las armas de que dispone el ser humano han ido aumentando con el paso de la novedades tecnológicas y científicas. El problema, es que no hay un problema no con las herramientas, sino con el uso que realiza, la bomba no tiene la culpa, el ser humano es el que está detrás de estas armas.
Nos debemos aplicar hoy esta reflexión de Albert Einstein
Los tiempos de Albert Einstein se parecen bastante a la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Con el peligro de un ataque masivo que podría convertirse en un elemento que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
Estos pensamientos que en día conmocionaron al mundo, se avanzaron a su época y quizás hoy en día pueden ser lo que necesitamos. Podremos empezar a seguir una filosofía que fue capaz de ver cambiar la realidad que le rodeaba, de tal forma que nos dio ciertas reflexiones que ponen los pelos de punta y son más actuales que nunca.
- La mayoría de las ideas fundamentales la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.
- La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno.
- Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente ambos terminan decepcionados.
- Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy loco yo o los locos son los demás.
- La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
- Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en las soluciones.
- Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas.
- La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
- El azar no existe; Dios no juega a los dados.
- Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada.
- El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
- Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
- Cuando tropiezas con el amor, es fácil levantarse. Pero cuando uno se enamora, es imposible estar en pie de nuevo.
- Pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieren de los prejuicios de su entorno social. La mayoría de las personas son incapaces de formar tales opiniones.
- La mujer que sigue a la multitud suele ir más allá de la multitud. La mujer que camina sola, es probable que se encuentre a sí misma en lugares que nadie ha estado nunca antes.
- La experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia.
- Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
- Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los detalles leves que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente.
- La lectura, después de cierta edad, desvía la mente de sus actividades creativas. Cualquier hombre que lee mucho y usa su poco su propio cerebro cae en hábitos perezosos de pensamiento.
- La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe mantenerse en movimiento.