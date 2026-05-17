¡Xabi Alonso entrenará al Chelsea la próxima temporada!

Xabi Alonso ya tiene equipo para la próxima temporada. El ex técnico del Real Madrid dirigirá al Chelsea, como ha comunicado en la mañana de este domingo el mítico club inglés. El tolosarra llegará al banquillo de un equipo en horas bajas después de un curso en el que cambió dos veces de entrenador y firma para los próximos cuatro años.

«El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del equipo masculino. El español comenzará su rol el 1 de julio de 2026, tras acordar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. ¡Bienvenido al Chelsea, Xabi!», publicó la entidad británica en sus canales oficiales.

El campeón del mundo con España y de Europa a nivel de selección y de clubes vivirá su primera aventura en la prestigiosa Premier League después de su paso exitoso de tres temporadas en el Bayer Leverkusen y de su no tan agradable periplo en el Real Madrid. Pese a su último borrón, el Chelsea ha apostado fuertemente por Xabi y le da estabilidad con ese contrato a cuatro campañas.