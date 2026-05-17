Caso cerrado: Mbappé será titular contra el Sevilla

Kylian Mbappé será titular este domingo frente al Sevilla. Después de varios días marcados por el ruido, la polémica y el enorme terremoto generado tras sus palabras después del partido contra el Oviedo, el delantero francés volverá al once inicial del Real Madrid en un movimiento que también sirve para escenificar algo muy importante dentro del club: el asunto con Álvaro Arbeloa está prácticamente cerrado. No arreglado, ya que el cariño que se procesan ambas partes es igual de mínimo, pero el salmantino quiere vivir lo más tranquilo posible su última semana como entrenador madridista.

Porque en Valdebebas entienden que todo lo ocurrido nace de un malentendido gigantesco y del pulso del francés al club, que ha llegado demasiado lejos. Arbeloa jamás quiso trasladarle a Mbappé que fuese el cuarto delantero del equipo. Lo que le explicó antes del encuentro ante el Oviedo fue mucho más simple: venía de lesión, apenas había completado un entrenamiento entero con el grupo y, para ese partido concreto, prefería apostar de inicio por Vinicius, Mastantuono y Gonzalo.

El problema llegó en la interpretación del francés. Aposta o no. Mbappé entendió otra cosa y explotó públicamente después del encuentro. Una situación que generó muchísimo ruido dentro y fuera del club y que alimentó todavía más la sensación de tensión permanente que rodea al Real Madrid durante las últimas semanas.

Arbeloa apaga el fuego… otra vez

Sin embargo, Arbeloa quiso rebajar completamente el incendio en la previa del duelo frente al Sevilla. Y lo hizo además de manera muy clara y bastante elegante. El técnico madridista reconoció públicamente que Mbappé no estaba contento tras quedarse fuera del once, pero dejó claro que eso le parece absolutamente normal.

«No comprendería que Mbappé no quisiera jugar», explicó el entrenador blanco. Una frase muy importante porque refleja perfectamente cómo interpreta Arbeloa todo este asunto. Dentro del club consideran que el problema no es que Mbappé quiera jugar siempre. El problema ha sido cómo se ha generado y amplificado todo alrededor de la conversación entre ambos.

Además, el técnico quiso dejar claro que su relación con el delantero francés sigue siendo exactamente la misma. Arbeloa explicó que habló con Mbappé inmediatamente después de toda la polémica y que le transmitió tranquilidad. «Ya me encargaba yo», vino a decirle el entrenador, consciente de la dimensión que había alcanzado todo el asunto.

También fue especialmente significativo que Arbeloa asegurase que no le molestó que el jugador hiciese pública la conversación privada que habían mantenido antes del partido. El técnico defendió que siempre habla con naturalidad con sus futbolistas y que jamás dice algo que no estaría dispuesto a sostener públicamente.

Ahora, el siguiente paso será el Sevilla. Y ahí Mbappé volverá al once titular. En parte porque físicamente ya está mucho mejor. Y en parte también porque dentro del club consideran fundamental bajar definitivamente el nivel de tensión alrededor de su figura.

Porque el Real Madrid sigue teniendo muy claro algo: Mbappé continúa siendo una pieza absolutamente estratégica para el presente y el futuro del proyecto. Más allá de errores, malentendidos o semanas complicadas, nadie dentro del club duda de su importancia.