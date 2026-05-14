Mbappé la lía más: «Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero del Real Madrid»

Kylian Mbappé ha asegurado que Álvaro Arbeloa le ha dicho que es «el cuarto delantero del Real Madrid, por detrás de Mastantuono, Vinicius y Gonzalo». El jugador francés, que disputó unos minutos en la segunda parte y fue pitado por el Bernabéu, ha lanzado unas durísimas declaraciones contra su entrenador.

«Yo estoy bien, estoy al 100%, pero no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vinicius y Gonzalo», ha afirmado Kylian Mbappé en zona mixta. El delantero francés habló tras el encuentro del Real Madrid ante el Real Oviedo y además lo hizo de forma pausada, dedicando muchísimo tiempo a contestar a las preguntas de los periodistas.

Mbappé ha asegurado que «estaba listo para ser titular», dejando claro que si no ha jugado de inicio en este encuentro ante el Real Oviedo ha sido por decisión de Arbeloa. «Es su decisión, siempre hay que respetar la opinión de un míster», ha añadido, a la vez que ha querido «hablar por mi boca» tras semanas de silencio.

«Tengo únicamente que jugar bien, mi responsabilidad es jugar bien, darlo todo por el escudo del Real Madrid», ha continuado Mbappé, que ha dicho que con Arbeloa «no tiene ningún problema» y «hay que respetar la decisión del entrenador, cada uno tiene su idea de juego y su filosofía».

«Tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Vinicius y Gonzalo», ha repetido Mbappé en unas declaraciones en las que también, sin mencionarle, defendió el trabajo de Xabi Alonso y cuestionó el de Arbeloa al decir que «había una estructura en la primera parte de la temporada».

«Empezamos bien la temporada y después hemos perdido todo en la segunda parte de la temporada, eso duele mucho para nosotros. Tengo una sensación de que teníamos una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido. Eso duele porque acabas sin títulos», añadió Mbappé en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras acabar el duelo entre el Real Madrid y el Real Oviedo.

Los pitos del Bernabéu a Mbappé

Respecto a los pitos que sufrió este jueves en el Bernabéu, Mbappé explicó que «no podemos cambiar la opinión de la gente cuando está enfadada» y respetó que «es una manera de expresar su opinión»: «La manera de entender esto es que la afición no está contenta».

Preguntado por su ausencia en Madrid cuando el equipo jugaba y él estaba lesionado, Mbappé expresó que «tenía la autorización del club» y que «no fui el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid».