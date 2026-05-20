Reino Unido denuncia que dos cazas rusos interceptaron «peligrosamente» a uno de sus aviones sobre el mar Negro

Un avión de la Fuerza Aérea británica (RAF) fue «peligrosamente» interceptado por dos cazas rusos mientras sobrevolaba el mar Negro. Así lo ha informado el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

«Un avión Rivet Joint de la RAF que operaba en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro fue interceptado de forma peligrosa por aviones militares rusos, que volaron a una distancia de tan solo seis metros y activaron los sistemas de emergencia a bordo», ha señalado en un comunicado.

El avión de reconocimiento británico de tipo Rivet Joint iba «desarmado» cuando fue sorprendido por los cazas rusos. Según ha explicado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado, el avión realizaba un vuelo rutinario en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro, como parte de las operaciones del Reino Unido y sus aliados en el flanco oriental de la OTAN.

Uno de los cazas, de tipo Su-35, voló «lo suficientemente cerca» del Rivet Joint británico como para activar sus sistemas de emergencia y llegar a desactivar el piloto automático. El segundo, de tipo Su-27, llegó a cruzarse seis veces por delante del avión británico y a situarse a apenas seis metros de su punta.

Reino Unido ha precisado que, pese a las «peligrosas» acciones rusas, el personal de la RAF mantuvo la calma y la profesionalidad en todo momento y completó el vuelo como estaba previsto.

El ministro británico de Defensa, John Healey, aseguró que el incidente es un nuevo ejemplo del comportamiento del personal militar ruso «hacia una aeronave desarmada que opera en espacio aéreo internacional». «Estas acciones generan un grave riesgo de accidentes y una posible escalada del conflicto», añadió Healey. En esta línea, reiteró que estas acciones no disuadirán al Reino Unido de su compromiso de defender a la OTAN y sus aliados de la agresión rusa.

Las interceptaciones se revelan apenas un mes después de que el Reino Unido informase que había detectado actividad «maliciosa» de submarinos rusos sobre infraestructura crítica de cables submarinos cerca de aguas británicas, en el Atlántico Norte.