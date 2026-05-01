El Juzgado de lo Penal 2 de León ha condenado a seis meses de prisión y 2.000 euros de multa a dos youtubers, Juan Martínez Grasa y Alberto Royuela Fernández, por acusar al diputado socialista Javier Alfonso Cendón de participar en la trama del Tito Berni. «Se hizo justicia», ha celebrado el representante del PSOE a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Los comunicadores, a través de su cuenta en YouTube Expediente Royuela, aseguraron que Cendón participó en cenas «lujosas» junto a otros políticos socialistas y en las que, según se relataba en estos vídeos, se encontraban rodeados de «prostitutas y cocaína». Además, expresaron que el diputado socialista tenía cuentas en paraísos fiscales.

Ahora, la Justicia ha dado la razón a Cendón y ha acordado condenar por «un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias» a ambos youtubers. El juzgado leonés le impone una pena de prisión de seis meses de cárcel «con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena». Además tendrán que asumir las costas procesales.

Por otro lado, Martínez Grasa y Royuela tendrán que indemnizar a Cendón con 2.000 euros «por los daños morales ocasionados» al diputado socialista al difundir estas afirmaciones que, según el juzgado, resultaron ser «publicaciones falsas», de lo que eran conscientes, apostillaba el Juzgado de lo Penal 2 de León.

Además, ambos youtubers tendrán que publicar la sentencia que los condena «en el canal público de youtube llamado Expediente Royuela» y tendrán que hacerlo «en el plazo de un mes».

«Se hizo justicia»

«Se hizo justicia», ha manifestado Javier Cendón a través de sus redes sociales. «Los acusados han aceptado una condena de seis meses de prisión y han reconocido, sin ambages, que se lo habían inventado todo», ha relatado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El diputado del PSOE ha lamentado que haya tenido que «convivir con la infamia», con la «acusación fabricada» y el «daño injusto de quienes intentaron demoler» su nombre. «Frente a la maquinaria del fango, nos mantenemos en pie», ha subrayado el representante socialista.

Por su parte, desde el PSOE se refieren a estos youtubers como un «grupo de ultras de extrema derecha». La formación con sede en la madrileña calle de Ferraz afirman que el grupo de socialistas señalados hayan tenido que «convivir con una acusación fabricada» y con un «señalamiento público».

Fuentes socialistas se muestran aliviadas de que se «restablece la verdad», sin embargo, se quejan de que sea un intento de «destruir al adversario» a través del «bulo». «No todo vale en política», subrayan, y ponen el límite en atacar «la vida personal o el entorno familiar» para conseguir «rédito político». Y concluyen que «frente a la mentira organizada», la verdad «siempre acaba abriéndose paso».