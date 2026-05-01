Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Valencia - Atlético de Madrid de la Liga El Valencia - Atlético de Madrid es de la jornada 34 de la Liga y se disputará en Mestalla Simeone volverá a tirar de rotaciones en Mestalla, ya que piensa en las semifinales de la Champions League

El Atlético de Madrid y el Valencia van a ofrecer un auténtico partidazo en Mestalla en esta jornada 34 de la Liga, aunque es cierto que ambos equipos ya tienen poco en juego. Los del Cholo Simeone estarán pensando en la Champions League, mientras que el cuadro local sí que espera aprovecharse de las rotaciones de los rojiblancos para sellar la permanencia lo antes posible. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro.

Horario del Valencia – Atlético de Madrid: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Atlético de Madrid viaja a la ciudad del Turia para medirse al Valencia en el partido que corresponde a la jornada 34 de la Liga. El cuadro dirigido por el Cholo Simeone irá, sin duda, con los menos habituales a Mestalla porque son conscientes de que el martes jugarán el encuentro más importante de la temporada, que es contra el Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Champions League en Londres. Por su parte, el cuadro conjunto che está en la mitad de la tabla y una victoria podría acercarles a la salvación virtual.

Cuándo es el partido de Liga Valencia – Atlético de Madrid

La Liga programó este emocionante Valencia – Atlético de Madrid de la jornada 34 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 2 de mayo. El organismo que controla la competición doméstica ha fijado el horario de inicio de este choque entre los che y los rojiblancos a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones, sin ningún tipo de incidentes, para que el balón pueda rodar de manera puntual en Mestalla.

Dónde ver en directo gratis el Valencia vs Atlético de Madrid: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ fueron los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se disputen en el campeonato nacional. Este Valencia – Atlético de Madrid de la jornada 34 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado para ver todo lo que suceda en Mestalla, ya que este choque no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos los aficionados del conjunto colchonero, del cuadro che y los seguidores del campeonato nacional español en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Valencia – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 34 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero esta plataforma también tiene la opción para sus clientes de su página web, para que todos aquellos que lo deseen accedan a ella con un ordenador y disfrutar del choque de Mestalla.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en este clásico del fútbol español que cayó en la jornada 34 del campeonato. Cuando termine el Valencia – Atlético de Madrid publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en Mestalla.

Dónde escuchar por radio en directo el Valencia – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes míticos de nuestro país que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online tienen que saber que van a poder escuchar por la radio gratis todo lo que suceda en el Valencia – Atlético de Madrid. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con Mestalla para narrar con todo tipo de detalles lo que suceda en este partidazo de la jornada 34 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Valencia – Atlético de Madrid?

Mestalla, ubicado en el barrio valenciano del mismo nombre, es el escenario donde se jugará este mítico Valencia – Atlético de Madrid de la jornada 34 de la Liga. Este estadio se inauguró en 1923, por lo que hace unos años celebró su centenario. En el caben algo menos de 50.000 espectadores y pese a la situación del cuadro che se espera una gran entrada este sábado para disfrutar de uno de los encuentros más destacados del fin de semana.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José Luis Munuera Montero para que imparta justicia en este Valencia – Atlético de Madrid de la jornada 34 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego de Mestalla para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará entre los dos banquillos a analizar la acción dudosa en cuestión.