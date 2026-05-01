Horario y qué centros comerciales abren el 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador en España

Hoy es 1 de mayo y sabemos que es festivo, que tenemos el viernes libre y que incluso muchos aprovechan para irse de puente. Pero si te has quedado en tu ciudad o estás de visita en otra, es bastante probable que te apetezca salir, dar una vuelta o mirar alguna tienda. Y ahí aparece la duda de siempre: ¿abren las tiendas y centros comerciales el 1 de mayo, Día del Trabajador?.

Lo cierto es que el de hoy no es un festivo cualquiera. Hay días en los que los centros comerciales funcionan casi como un domingo normal, pero este no es uno de ellos. Aquí la cosa cambia bastante y, en la mayoría de casos, lo que te vas a encontrar es cerrado. Aun así, no todo es blanco o negro. Hay sitios que sí abren, otros que lo hacen a medias y algunos en los que sólo funcionan los restaurantes o el cine. Por eso merece la pena tenerlo claro antes de salir, más que nada para no ir allí y encontrarte con la persiana bajada.

Horario y qué centros comerciales abren el 1 de mayo de 2026

Si tu plan para este 1 de mayor es ir a un centro comercial, lo más probable es que esté cerrado. Da igual si hablamos de Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier otra gran ciudad. Basta con entrar en la web de cualquiera de los centros comerciales de España, como Plaza Norte 2, Gran Plaza 2 o Splau y lo que vemos es la gran mayoría de ellos, por no decir todos, anuncian el cierre de sus tiendas para hoy viernes.

Esto se debe a que este festivo no suele formar parte de los días autorizados de apertura comercial en la mayoría de comunidades autónomas. Es decir, no es una decisión puntual de cada centro, sino una cuestión normativa. Por eso, incluso centros que sí abren otros festivos del año, ese día concreto permanecen cerrados.

Los pocos centros comerciales que sí abren

Aun así, sí hay excepciones. No son muchas, pero existen y suelen repetirse cada año. Uno de los ejemplos más claros es el de Mallorca Fashion Outlet, que mantiene su horario completo de 10:00 a 22:00 horas. Este tipo de centros, especialmente los outlets, suelen tener más margen para abrir en festivos.

También está el caso de Maremàgnum en Barcelona, aunque en su caso tiene una situación especial ya que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir todos los días del año, así que el 1 de mayo también funciona con normalidad. Y otro ejemplo es Gran Jonquera Outlet & Shopping, de Gerona, que mantiene su actividad en domingos y festivos como si fuera un día más. Son casos muy concretos, pero sirven para confirmar que no todo está cerrado.

Centros comerciales que abren pero sólo en parte

Aquí es donde más gente se confunde. Porque hay muchos centros comerciales que ese día parecen abiertos, pero no lo están del todo. Lo que suele ocurrir es que las zonas de ocio y restauración sí funcionan, mientras que las tiendas permanecen cerradas. Es decir, puedes entrar, pasear, ir al cine o comer, pero no hacer compras.

Esto pasa en centros como Westfield Parquesur o La Vaguada, donde restaurantes y cines siguen abiertos. También ocurre en Barcelona en complejos como Westfield La Maquinista o Arenas de Barcelona. En estos casos, el ambiente es similar al de un festivo normal, pero con una diferencia importante y es que podremos comprobar como las tiendas no abren.

Por qué algunos sí pueden abrir

La diferencia entre unos centros y otros no es aleatoria. Tiene que ver con varios factores. Algunos tienen licencias especiales que les permiten abrir todos los días del año. Otros están ubicados en zonas turísticas donde la normativa es más flexible. Y luego están los outlets, que suelen manejar calendarios distintos al de los centros comerciales tradicionales.

Todo eso explica por qué, en un mismo día, puedes encontrar un centro completamente cerrado y otro funcionando con relativa normalidad, pero sabiendo incluso esto, mucha gente cae en el mismo error: pensar que cualquier festivo es como un domingo de apertura. Pero no es así.

Durante el año hay varios festivos en los que los centros comerciales sí abren, pero están previamente autorizados. El 1 de mayo no suele estar entre ellos, y por eso el cierre es mucho más generalizado. Es uno de esos días en los que, si no se ha mirado antes, es fácil llevarse la sorpresa.

Entonces, ¿merece la pena salir? Depende de lo que busques. Si la idea es comprar ropa, tecnología o cualquier otro producto, lo más recomendable es dejarlo para otro día ya que las opciones van a ser muy limitadas. En cambio, si el plan es salir a comer, ir al cine o simplemente dar una vuelta, sí hay alternativas. No tantas como un domingo normal, pero suficientes como para aprovechar el festivo.