El 1 de mayo llega este viernes, y como sabemos, se trata de un festivo en toda España. Sabemos además que es el Día del Trabajador, y que al caer en viernes este año nos sirve para poder disfrutar de un puente de tres días, aunque lo cierto es que no siempre está tan claro el porqué de celebrar este día o por qué se eligió esa fecha y no otra ya que en realidad, no es un festivo cualquiera ni tampoco surgió de forma casual. Conozcamos entonces a continuación, Qué fiesta se celebra el 1 de mayo: origen, historia y desde cuándo se celebra en España.

Detrás de la celebración del 1 de mayo hay una historia bastante más dura de lo que puede parecer ahora. Durante mucho tiempo, trabajar significaba jornadas larguísimas, sin apenas descanso y con muy pocas normas que protegieran a los empleados y de ahí empezó todo. De este modo, puede que hoy se viva como un día no laborable, pero en el fondo sigue conectado con esa idea inicial con la que surgió y que es recordar de dónde vienen algunos derechos que ahora se dan por hechos.

Qué fiesta se celebra el 1 de mayo

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Es una fecha pensada, desde el principio, para dar visibilidad a las reivindicaciones laborales pero lo cierto es que no nació como una fiesta, sino que de hecho, fue un día originado a partir de varias protestas, concentraciones y movilizaciones en distintos países, y con una reclamación que era bastante concreta y que era la de limitar la jornada laboral. Puede sonar básico hoy, pero en el siglo XIX no lo era en absoluto. Había gente trabajando diez, doce o más horas al día, sin apenas regulación. Eso fue lo que empujó a organizarse.

Por qué se eligió el primero de mayo

Aquí es donde suele haber más confusión, si bien el origen no está en España, sino en Estados Unidos, y más concretamente en Chicago. Todo ocurrió en 1886 cuando se convocaron huelgas para exigir la jornada de ocho horas. Durante varios días hubo movilizaciones bastante tensas y, en algunos momentos, la situación se descontroló ya que se dieron enfrentamientos, detenciones y una respuesta muy dura por parte de las autoridades.

Ese episodio terminó convirtiéndose en un símbolo. No solo por lo que pasó allí, sino porque representaba algo que estaba ocurriendo en muchos otros sitios, y con el tiempo, el 1 de mayo se quedó como referencia para recordar esas protestas.

Cómo pasó a celebrarse en todo el mundo

El paso clave llegó unos años después, en 1889, en un congreso obrero en París. Allí se decidió fijar el 1 de mayo como día de movilización internacional. A partir de ese momento, la fecha empezó a repetirse en distintos países. En 1890 ya hubo manifestaciones en varias ciudades europeas, y también en España.

Aquí, por ejemplo, se organizaron actos en Madrid, Barcelona o Bilbao. No eran celebraciones como ahora, sino concentraciones bastante serias, con un objetivo muy claro y en algunos casos incluso se movieron a domingo para que pudiera acudir más gente, lo que dice bastante de cómo era la situación en aquel momento.

Desde cuándo es festivo en España

En España, el 1 de mayo no siempre fue festivo como lo es hoy. Durante muchos años fue, sobre todo, un día de reivindicación. Luego vinieron etapas en las que cambió su sentido como por ejemplo durante el franquismo, cuando el día se reconvirtió en otra cosa distinta, con un enfoque más religioso bajo el nombre de San José Obrero. No fue hasta la democracia cuando volvió a recuperar su significado original y se quedó como festivo nacional. Desde entonces, forma parte del calendario laboral en todo el país, sin excepciones.

En qué países se celebra el Día del Trabajo

Aunque el 1 de mayo es la fecha más extendida, no todos los países lo celebran ese mismo día. En gran parte de Europa y en muchos países de América Latina sí es festivo y mantiene ese carácter laboral. Pero hay excepciones bastante conocidas.

Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, lo celebran en septiembre. Reino Unido tiene un festivo a principios de mayo, pero no está tan ligado a la reivindicación obrera. Y luego hay países donde directamente el 1 de mayo es un día normal de trabajo, como Dinamarca o Países Bajos.

Puede parecer que todo esto pertenece al pasado, pero no del todo. Las condiciones laborales han cambiado mucho, eso es evidente, pero siguen siendo un tema importante y cuestiones como los horarios, la estabilidad o la conciliación siguen generando debate. Y ahí es donde el 1 de mayo mantiene cierta vigencia. Puede que no tanto como una jornada de protesta masiva en todos los casos, pero sí como un recordatorio de cómo se han ido consiguiendo esos derechos.