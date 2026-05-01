Estos son los supermercados que abren hoy 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl, Día, Carrefour…

El Día del Trabajador es hoy 1 de mayo y como ya todos sabemos, es un día festivo nacional de modo que se trata de un día en el que todo el país hace fiesta y lo mejor es que este año al caer en viernes, se produce un puente de tres días, en el que muchos aprovechan para hacer una escapada, mientras otros querrán tal vez descansar en casa, y disfrutar de su ciudad o municipio o también, puede que en este día festivo alguien quiera ir a comprar algo que le falte o que de repente le apetezca, pero ¿están abiertos los supermercados el 1 de mayo?, ¿Cuáles son sus horarios?.

Mercadona, Lidl, DIA o Carrefour, son algunos de los supermercados que todos tenemos siempre en mente a la hora de ir a hacer la compra, sin importar de si se trata de un día festivo o no, de modo que tal vez te decidas y bajes o te acerques a tu supermercado de confianza y te lleves una sorpresa al ver que tal vez esté cerrado por el 1 de mayo o quizás tiene horario reducido. Por ello, conviene hacer un repaso a cada supermercado para comprobar si abren o no, y en el caso de hacerlo cuáles son los horarios que tienen para este Día del Trabajador. Y es que sabemos que la respuesta no es única, porque cada cadena funciona con sus propios criterios en festivos. Mientras algunas optan por cerrar por completo, otras mantienen parte de su actividad, sobre todo en grandes ciudades o zonas con más movimiento. Por eso, salir a comprar sin mirar antes puede acabar en viaje en balde.

Mercadona

Comenzamos por el supermercado que es número uno en España, pero a pesar de ello no está abierto las 24 horas del día y todos los días de la semana. De hecho, si hay una política clara en días festivos esa es la de Mercadona ya que la cadena valenciana mantiene desde hace años la misma línea, y es que no abre ni domingos ni festivos, salvo excepciones muy puntuales. Por tanto, este 1 de mayo lo normal es encontrarse todas sus tiendas cerradas. Aun así, como cada establecimiento puede tener particularidades, lo que más se suele aconsejar es que se revise su buscador oficial y con ello, podemos hacer consulta para cualquier tienda concreta o para la que de hecho, nos interese a nosotros.

Lidl

Seguimos con Lidl que si bien mantiene cerrado los festivos en algunas comunidades, tal y como es el caso de Cataluña, no suele ser la norma para la gran mayoría. De hecho, la cadena alemana es algo más flexible, si tenemos en cuenta que no aplica una norma única para todo el país, sino que adapta horarios según la ubicación y en algunos casos es posible que tenga horarios completos como siempre, o también reducidos hasta el mediodía. Es una opción a tener en cuenta si necesitas comprar algo rápido, pero de todos modos conviene comprobar antes el horario exacto de tu tienda más cercana ya que siendo el día que es, el del trabajador, también es fácil que las tiendas apuesten por cerrar.

Dia

En el caso de Dia, la tendencia general para el 1 de mayo es el cierre. La mayoría de sus supermercados no abre en festivos nacionales, aunque puede haber excepciones puntuales en determinadas zonas. Por eso, si sueles comprar aquí, es mejor no darlo por hecho y consultar previamente el horario de tu tienda habitual.

Carrefour

Todo lo contrario a lo que ocurre con Mercadona y Lidl, nos lo encontramos con Carrefour, dado que la variedad de formatos juega a su favor y permite que algunas tiendas sí que hablan sin problema. Recordemos que tienen hipermercados, tiendas de proximidad y, sobre todo, los Carrefour Express, que son los que suelen mantenerse abiertos incluso en días festivos. De este modo, en zonas urbanas o con bastante tránsito, es bastante probable encontrar algún establecimiento funcionando, en algunos casos incluso con horario amplio. Aun así, los horarios pueden cambiar según la comunidad autónoma, así que conviene confirmarlo antes de salir.

Ahorramás

Ahorramás hará como Mercadona y cerrará sus tiendas el 1 de mayo, mientras que mañana 2 de mayo volverá a abrir en toda España, también en Madrid donde es festivo, aunque en esta comunidad parece que el horario será reducido de 09:00 a 15:00 horas.

Alcampo

Por último, Alcampo también suele optar por el cierre en una fecha como esta. Aunque durante la semana mantiene horarios amplios, los festivos se gestionan de forma diferente y el 1 de mayo no suele ser una excepción.

Más allá de cada uno de los supermercados que acabamos de ver con respecto al 1 de mayo, hay una idea que se repite y es que los festivos nacionales alteran completamente los horarios habituales. Por eso, confiarse puede llevar a encontrarse con puertas cerradas cuando menos lo esperas. De este modo y si necesitas comprar algo hoy, lo más práctico es comprobar antes el horario exacto del supermercado más cercano. Los buscadores oficiales de cada cadena suelen estar actualizados y permiten evitar desplazamientos innecesarios.