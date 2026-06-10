Samantha Vallejo-Nágera atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Tras abandonar in extremis el concurso de cocina y alejada de los focos televisivos que durante años la han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla, la chef ha hablado con naturalidad sobre su nueva etapa personal y profesional. Además, ha dejado unas llamativas declaraciones sobre la situación de su hermano, Colate Vallejo-Nágera, y la posibilidad de que su sobrino Nico se quede definitivamente en España.

La nueva vida de Samantha Vallejo-Nágera

La empresaria gastronómica reconoce que está disfrutando plenamente de este nuevo capítulo. Preguntada por si echa de menos su rutina televisiva vinculada a MasterChef, Samantha fue rotunda: «No lo echo de menos nada. Estoy encantada de la vida, lo estoy pasando fenomenal». Unas palabras con las que deja claro que se encuentra cómoda lejos de determinadas exigencias mediáticas.

La cocinera explica que este tiempo le ha servido para reconectar con lo que considera realmente importante: «Al final he vuelto a ser yo, he vuelto a mi vida de siempre». Una vida centrada en su empresa de catering, en sus proyectos personales y, sobre todo, en su familia. «Mi catering, que es lo más importante que tengo, estar con mis cuatro hijos, estar con mi gente», añadió.

Con el verano a la vuelta de la esquina, Samantha asegura que afronta los próximos meses con una combinación de trabajo y descanso. «El verano se presenta muy bien, trabajando en Pedraza y nada, y vacaciones», comentó con una sonrisa.

La situación de Colate y Paulina

Pero más allá de su situación personal, hubo un asunto que acaparó especialmente la atención: la complicada batalla judicial y familiar que desde hace años protagoniza su hermano, Colate Vallejo-Nágera, en relación con su hijo Nico, fruto de su relación con la cantante y empresaria Paulina Rubio.

La relación entre Colate y Paulina ha estado marcada durante años por distintos desencuentros legales en torno a la custodia y residencia del menor. En los últimos meses, el empresario ha manifestado públicamente su deseo de que Nico pueda establecerse en España, algo que supondría un cambio importante en la vida del joven y también para toda la familia Vallejo-Nágera.

Samantha no ocultó su ilusión ante esa posibilidad. Tras destacar la excelente relación que mantiene con su hermano —»Colate y yo nos llevamos muy bien»—, confesó que la familia vería con enorme alegría que Nico pudiera quedarse definitivamente en nuestro país. «A ver si todo sale bien y ya se queda aquí Nico y estaríamos encantados el año que viene de tenerle aquí», señaló.

Unas palabras que evidencian la esperanza con la que los Vallejo-Nágera siguen afrontando este proceso. De hecho, Samantha fue aún más clara cuando le preguntaron directamente si mantiene la confianza en que el desenlace sea favorable: «Sí, yo tengo esperanzas, claro».

La chef también quiso respaldar el esfuerzo que, según ella, ha realizado su hermano durante todo este tiempo. «Ya ha hecho todo lo posible y si no sale, no sale», comentó, reflejando una mezcla de optimismo y resignación tras años de disputas.

Mientras el futuro de Nico sigue pendiente de resolución, Samantha prefiere centrarse en los motivos para celebrar. La chef realizó estas declaraciones durante un cumpleaños rodeada de amigos y familiares, una cita cargada de recuerdos que sirvió para mostrar la faceta más cercana y familiar de una de las mujeres más queridas del panorama social español. Una noche en la que, además de hablar de su felicidad actual, dejó claro que la gran ilusión de los Vallejo-Nágera pasa por un deseo compartido: que Nico pueda estar cada vez más cerca de los suyos.