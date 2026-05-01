Los sindicatos subvencionados salen a la calle a aplaudir el sanchismo: «Es el Gobierno más progresista que hemos tenido»

Las manifestaciones convocadas por este 1 de Mayo con motivo del Día Internacional del Trabajador en Madrid han dejado muchas voces discordantes contra la gestión del Gobierno socialcomunista líderado por Pedro Sánchez. Algunas de las críticas han llegado incluso desde trabajadores convocados por sindicatos como UGT y CCOO, que han visto cómo sus subvenciones se han triplicado desde que gobierna Sánchez, aunque no han sido capaces de señalar directamente al Ejecutivo como responsable de la precariedad laboral: «El Gobierno podría hacer más cosas, pero es el más progresista que hemos tenido».

«Quien paga manda», ha dicho uno de los manifestantes ante la labor de los sindicatos subvencionados por el estado y que ha reconocido que el trabajador no está mejor que hace siete años, cuando Sánchez entró al Gobierno. OKDIARIO ha preguntado a los asistentes a la manifestación de este Día del Trabajador por las condiciones actuales de los ciudadanos, sus salarios o el acceso a la vivienda.

«No es un problema de los sindicatos, es un problema de que los grandes monopolios y la gran banca ganan más que nunca a costa del trabajo manual», ha dicho el mismo manifestante. Sin embargo, poco después ha reconocido que el Ejecutivo «debería hacer más cosas», pero «es el Gobierno más progresista que hemos tenido desde Suarez».

Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha sido uno de los miembros del Ejecutivo que ha acudido a la manifestación de este viernes en Madrid. «Tenemos cifra récord de afiliados a la seguridad social y de empleados, son datos», ha querido defender López ante la pregunta de si se vive mejor ahora que hace siete años.

Sobre la vivienda y la seguridad, ha querido esquivar el asunto. «En España se vive con seguridad», ha afirmado el ministro para acto seguido echar balones fuera con un señalamiento a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. «Yo me pago mi alquiler en Madrid, Ayuso vive en un ático pagado por Quirón», ha cerrado López.

Algunos de los presentes en la manifestación convocada por UGT no han querido permitir que el reportero de OKDIARIO hiciera su trabajo. «Es un fascista provocador, no hables con él…», ha dicho en repetidas ocasiones un manifestante, en un intento de evitar que este periódico preguntara libremente. Otros directamente han manifestado su rotanda negativa a responder a cualquier pregunta: «No quiero hablar contigo, no quiero que me toques los huevos»,