Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, y María Jesús Montero, la candidata socialista en los comicios en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo, han aprovechado el 1 de mayo para hacer campaña contra Juanma Moreno, presidente de la Junta. Todo ello, tras regar con 32 millones de euros a los sindicatos, principalmente UGT y CCOO, los mismos que organizan la manifestación por el Día Internacional del Trabajo en Málaga, coincidiendo con la campaña andaluza.

La fundadora de Sumar, que lleva 7 años en el Gobierno, ha asegurado que la ciudadanía española necesita «más derechos laborales, todavía muchos más». La titular de Trabajo ha aprovechado su discurso para criticar al PP en plena campaña electoral por los comicios andaluces: «Vamos a ver a quién defiende la oposición en este país, si a los españoles y las españolas, si son falsos patriotas, a la gente que necesita más derechos o los vuelven a abofetear en la cara».

A su vez, se ha preguntado si los populares van a apoyar su ley de prevención de riesgos laborales: «Va a votar en contra de esta ley que mejora la vida de la gente trabajadora».

Además, Díaz ha señalado cuál será su objetivo en la recta final de la legislatura: «Vamos a continuar con el registro de la jornada porque es la llave, la garantía para que la gente trabajadora pueda trabajar menos y sobre todo para que podamos subir los salarios».

Montero: promesas electorales

A su vez, Montero ha utilizado sus intervenciones en la manifestación de los sindicatos en Málaga para hacer campaña al prometer «un Programa Andaluz de Primera Experiencia Profesional» en caso de que llegue a la presidencia de la Junta de Andalucía. «Nuestros jóvenes no merecen precariedad, merecen oportunidades reales, empleo estable y salarios dignos», ha asegurado.

La ex ministra de Hacienda se ha deshecho en elogios hacia las principales formaciones sindicales, de quien ha dicho que «juegan un papel fundamental» para «mejorar las condiciones de vida de los trabajadores». A su vez, ha valorado el lema de la movilización (Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia), como «absolutamente acertado» porque vincula «los derechos de los trabajadores con el incremento de los salarios». Además, ha valorado que el Gobierno, del que ha formado parte hasta hace unas semanas, ha intentado «impulsar a través de la reactivación de los convenios colectivos».

El Gobierno riega a los sindicatos con 32 millones de euros, una cifra que ha cuadruplicado desde que Pedro Sánchez llegó al Ejecutivo hace casi 8 años. El pasado 2024, último año del que hay datos, el Consejo de Ministros aprobó el «acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical».

Estas ayudas van dirigidas, sobre todo, a las organizaciones más representativas, como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Es decir, las promotoras de la manifestación de este 1 de mayo en Málaga.

Se trata de una cuantía récord, ya que la dotación de estas ayudas no ha dejado de crecer desde la llegada de Díaz al Ministerio de Trabajo. En sólo un año las subvenciones se duplicaron, pasando de 17 a 32 millones. Sin embargo, la diferencia es aún mayor si se compara con la cifra que entregaba el Gobierno del popular Mariano Rajoy, en el que esta ayuda alcanzaba los 8,88 millones.