Todos los países en los que es festivo el 1 de mayo por el Día del Trabajador

Este viernes, 1 de mayo de 2026, se celebra el Día del Trabajador en muchos países del mundo, una fecha cuyo origen histórico se sitúa en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Miles de trabajadores en Estados Unidos convocaron huelgas para exigir la jornada laboral de ocho horas.En la plaza de Haymarket, en Chicago se vivió una jornada especialmente intensa que terminó de forma trágica tras la explosión de una bomba, causando víctimas tanto entre los manifestantes como entre la policía.

A raíz de estos hechos, fueron detenidas varias personas vinculadas al movimiento anarquista. Ocho de ellas fueron posteriormente condenadas a muerte y pasaron a la historia como los «mártires de Haymarket». En 1889, el movimiento obrero internacional fijó el 1 de mayo como día de reivindicación laboral en honor a estos hechos.

Países donde es festivo el Día del Trabajador

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador y es festivo en la mayoría de países del mundo. Se trata de una jornada no laborable en gran parte de Europa, en casi toda América Latina, en varios países de Asia como China, India, Vietnam o Corea del Sur, así como en numerosos países africanos como Sudáfrica, Marruecos, Túnez o Argelia, y en algunas regiones de Oceanía, como ciertos estados de Australia. Sin embargo, no se celebra como festivo en todos los lugares. En Estados Unidos y Canadá el Día del Trabajo se conmemora en septiembre, mientras que en países como Japón o Arabia Saudí es una jornada laborable. En total, más de 80 países lo reconocen oficialmente como día festivo.

En América Latina, se celebra como día no laborable en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En Europa, el 1 de mayo es festivo en Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Suecia, además de Turquía y algunas regiones de Suiza, donde es festivo de carácter regional.

En Alemania el 1 de mayo se conoce como Tag der Arbeit (Día del Trabajo) y es un festivo nacional con distintos actos y concentraciones en todo el país.

En Francia, el Día Internacional de los Trabajadores coincide con el llamado Día del Muguet, una tradición en la que se regala esta flor como símbolo de buena suerte.

En Italia, además de ser festivo, el 1 de mayo tiene un componente cultural destacado, con un gran concierto organizado en Roma desde 1990 por los sindicatos, que reúne a miles de asistentes y artistas del país.

En Rusia, esta jornada también es festiva y se celebra con actividades públicas y eventos en distintas ciudades, especialmente en Moscú, donde se organizan numerosas celebraciones vinculadas a la primavera.

Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia

Aunque el Día Internacional del Trabajador se celebra el 1 de mayo en gran parte del mundo, no todos los países lo conmemoran en esa fecha. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se celebra el llamado Labor Day el primer lunes de septiembre.

El origen de la diferencia de fecha en la que se celebra el Día del Trabajador en estos países y en el resto del mundo se remonta al siglo XIX, cuando el presidente Grover Cleveland impulsó en 1882 la creación de un día festivo dedicado al trabajo. El primer «Labor Day» tuvo lugar el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, donde más de 10.000 trabajadores participaron en una marcha desde el Ayuntamiento hasta Union Square. Más adelante, en 1894, el Congreso estadounidense estableció oficialmente que el Labor Day se celebraría el primer lunes de septiembre como festivo nacional, consolidando la fecha actual.

Mientras, en Nueva Zelanda, tiene lugar el cuarto lunes de octubre. En el caso de Australia, la fecha varía según el estado, ya que cada gobierno regional decide cuándo se celebra. Así, en Queensland coincide con el 1 de mayo, mientras que en el Territorio de la Capital Australiana, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional se celebra el primer lunes de octubre. Por su parte, en Victoria y Tasmania tiene lugar el segundo lunes de marzo, y en Australia Occidental el primer lunes de ese mismo mes.

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