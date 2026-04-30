Planes para celebrar el Día del Trabajador 2026: actividades, conciertos y eventos gratis el 1 de mayo

Este viernes, 1 de mayo de 2026, se celebra el Día del Trabajador, una de las fechas más señaladas en el calendario. Su origen está ligado a la lucha por la jornada laboral de ocho horas, cuyo reconocimiento se convirtió en un símbolo internacional tras ser establecido como día festivo por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional en 1889.

La conmemoración recuerda a un grupo de sindicalistas estadounidenses que participaron en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Chicago. Esta protesta se prolongó durante varios días y culminó en la Revuelta de Haymarket. En ese contexto, varios trabajadores fueron detenidos y ejecutados, mientras otros muchos sufrieron represalias. Con el paso del tiempo, el 1 de mayo se consolidó como una fecha clave en numerosos países.

Día del Trabajador 2026: los mejores planes

«USO ha convocado manifestaciones y concentraciones en seis ciudades españolas para este 1 de Mayo de 2026 bajo el lema “Humanizar el empleo”, en protesta por la pérdida de poder adquisitivo, el incremento del coste de vida y un modelo laboral que trata a las personas como máquinas. Trabajo no es sinónimo de productividad. La convocatoria principal se celebrará en Madrid, donde se espera la participación de unas 6.000 personas, en la que será la mayor manifestación convocada por USO en solitario en décadas. Además, habrá movilizaciones simultáneas en Barcelona, Bilbao, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca».

En Madrid, la manifestación saldrá a las 11:00 horas desde el Paseo de las Delicias (confluencia con la calle Ferrocarril) y está previsto que llegue sobre las 12:30 a la plaza de Las Cortes, donde Joaquín Pérez, secretario general de USO, ofrecerá el mitin de cierre.

En Barcelona, la USOC ha convocado una manifestación a las 11:30 horas desde la Plaza Jacinto Verdaguer.

En Bilbao, LSB-USO partirá a las 11:00 horas desde la Gran Vía, 65, con un mitin posterior en los Jardines de Albia.

En Murcia, la marcha comenzará a las 11:00 horas desde la Plaza de la Fuensanta, con mitin en el Malecón.

En Santa Cruz de Tenerife, la salida será a las 11:00 horas desde el Parque Weyler.

En Palma de Mallorca, USO Illes Balears ha convocado una concentración a las 11:30 horas en la Plaza de España.

Madrid

Madrid celebra el Día del Trabajador 2026 con una amplia programación gratuita que combina música en directo, actividades culturales, eventos al aire libre y propuestas para todos los públicos.

Conciertos

El jueves 30 de abril a las 20:00 horas actuará Berkana y los Seminuevos, seguido a las 21:30 horas por Lobos Negros. El viernes 1 de mayo a las 12:30 horas tendrá lugar la Gala de Zarzuela con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), a las 19:30 horas será el turno de Bely Basarte y a las 21:30 horas de Judeline. El sábado 2 de mayo a las 17:00 horas se presenta «Lo nuestro» de la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya, a las 17:30 horas actuará Arrabel, a las 18:00 horas se celebrará la Recreación histórica del 2 de mayo, a las 19:30 horas actuará joseluis y a las 21:30 horas Alcalá Norte. El domingo 3 de mayo, de 12:00 a 15:30 horas tendrá lugar el Encuentro Nacional de Folclore, a las 19:30 horas el pasacalles de la Rondalla Santa Eulalia de Mos y a las 21:00 horas la proyección de la película «Rondallas».

Sesión Vermú

«Vuelve Sesión Vermú con una 7ª edición que cuenta con 83 conciertos gratuitos en 24 municipios de la región. Con 50 bandas y solistas como Triángulo de Amor Bizarro, HInds, Repion, La Paloma, VVV [Trippin’you], Begut, Bum Motion Club, joseluis, La Plata, Las Petunias y Toldos Verdes. Una oportunidad única de disfrutar del talento emergente tanto nacional como madrileño y de artistas ya consolidados en algunos de los rincones más patrimoniales de la región».

El 1 de mayo todavía se podrá disfrutar del directo de grupos como Repion a las 19:30 horas en San Lorenzo de El Escorial, Estrogenuinas a las 12:30 horas en Aldea del Fresno, Mordaza a las 12:30 horas en Navalagamella o Nico a las 12:30 horas en La Cabrera. El 2 de mayo será el turno de otros artistas como Laia Alcolea a las 14:00 horas en Nuevo Baztán y Wet Iguanas a las 12:30 horas en Loeches.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Sin lugar a dudas, uno de los mejores planes para disfrutar del Día del Trabajador en Madrid es visitar la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que este 2026 celebra su 48ª edición. Nacida en 1977 de la mano de la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, se celebrará del 30 de abril al 17 de mayo en el paseo de Recoletos, entre Cibeles y la calle Almirante. Un total de 37 librerías especializadas de distintas ciudades del país pondrán a disposición del público miles de ejemplares. Entre ellos se incluyen auténticas piezas de valor bibliográfico, como primeras ediciones, incunables, manuscritos originales, libros raros y también ejemplares de ocasión. Los precios arrancan desde 1 euro, lo que permite acercar la lectura y el coleccionismo a todos los públicos. Las casetas permanecerán abiertas todos los días en horario de 11:00 a 21:00 horas.