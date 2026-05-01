Israel detiene a un hispano-palestino de la flotilla acusado de pertenecer a un grupo terrorista «vínculado a Hamás»

Las autoridades israelíes han detenido al hispano-palestino Saif Abu Keshek, integrante de la flotilla podemita a Gaza, acusado de pertenecer al Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), entidad designada como organización terrorista por distintos países y que Israel considera vinculada al grupo terrorista de Hamás.

Israel puntualiza que le ha detenido para interrogarlo. También ha arrestado a Thiago Ávila, por «mostrar su apoyo a Hamás». El resto de los detenidos de la flotilla Global Sumud Flotilla (más de 160 personas) fueron liberados y trasladados a Grecia.

Quién es Saif Abu Keshek, el español detenido

El hispano-palestino detenido, Saif Abu Keshek, es originario de de Nablus (Cisjordania) y residente en Barcelona. Según la nota emitida por el Ministerio de Exteriores de Israel y por la Embajada de Israel, la flotilla no busca realizar una acción humanitaria, sino que constituye «una provocación con respaldo de organizaciones vinculadas al terrorismo».

En el caso de Saif Abu Keshek, Israel lo acusa de estar vinculado a Hamás y de mantener contactos con miembros de dicha organización terrorista al estar «implicado en actividades de seguridad contra Israel».

Asegura que es un destacado miembro de la organización de flotillas y que actúa en nombre del Comité Popular Palestino en el Exterior (PCPA), entidad que Israel considera vinculada a Hamás.

«No se trata de un activista inocente, sino de un individuo con conexiones probadas con el terrorismo» señala la nota israelí. Además, informa de en junio de 2025 fue detenido y expulsado de Egipto mientras intentaba coordinar la campaña La Marcha hacia Gaza a través del paso de Rafah.

Por su parte, Thiago Ávila ha sido detenido por mostrar su apoyo a Hamás y por sospecha de actividad ilegal.

Israel asegura que ha trasladado al Gobierno español en repetidas ocasiones la información sobre estas organizaciones terroristas que «operan con relativa libertad en España», incluso con datos concretos sobre este individuo. Israel subraya que la detención de Saif Abu Keshek no se debe a su pasaporte español, sino a su «relación directa» con organizaciones terroristas, un vínculo que preocupa no sólo a Israel, sino también a otros países como Egipto, que ya lo deportó el año anterior.

«Israel actúa bajo el derecho internacional y con procedimientos legales», concluye la nota. Hay que tener en cuenta que los demás españoles que participaban en la flotilla fueron liberados.

«Ilegalmente retenido»

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla podemita a Gaza, «ilegalmente retenido».

Albares, en declaraciones facilitadas a los medios, ha explicado que esta información se la ha trasladado la cónsul en Grecia, que se encuentra en Creta para atender a los cerca de treinta españoles que han sido desembarcados en esta isla después de que ayer la flotilla fuera interceptada por Israel en aguas griegas.