Marruecos obra el milagro y construye un rascacielos de 250 metros y 55 plantas recubierto de paneles fotovoltaicos

La ciudad de Rabat ya luce en su fisonomía urbana una estructura que rompe todos los moldes de la arquitectura africana. Bajo el impulso del monarca alauí, el país vecino acaba de inaugurar la Torre Mohammed VI, un rascacielos que alcanza los 250 metros de altura y se posiciona como la más alta de Marruecos.

Este proyecto arquitectónico está ubicado en la orilla derecha del río Bouregreg. Con una espectacularidad visual gracias a su diseño único, también es un ejemplo de sostenibilidad. El nuevo rascacielos representa la pieza central del programa integrado «Rabat, Ciudad de la Luz», un plan que busca establecer a la zona como capital cultural.

La edificación consta de 55 plantas que albergan desde un hotel de lujo hasta residencias de alto nivel, todo bajo una ingeniería diseñada para soportar las condiciones geológicas del entorno fluvial. Según datos oficiales del Reino de Marruecos, la estructura cumple con los estándares ambientales más estrictos e integra tecnología de última generación para la gestión de recursos.

El impactante rascacielos de 55 plantas de Marruecos

Aunque parezca imposible de creer, el edificio utiliza su fachada sur para generar energía propia. Este rascacielos cuenta con una superficie de 1.800 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, a los que se suman otros 2.200 metros cuadrados de placas solares instaladas en la base del edificio. Este sistema de micro-red suministra electricidad a los servicios internos del inmueble, lo que permite una eficiencia energética superior y la obtención de certificaciones internacionales como LEED Gold y HQE.

En cuanto a su fisonomía, el diseño a cargo de los arquitectos Rafael de la Hoz y Hakim Benjelloun presenta una silueta que recuerda a un cohete. La construcción fue desarrollada por el grupo belga Besix en colaboración con TGCC

La estructura híbrida cuenta con un núcleo de hormigón de alta resistencia se combina con un armazón externo de acero para optimizar la distribución de cargas laterales. Gracias a este sistema de tubo en tubo, las plantas carecen de columnas interiores, lo cual permite una flexibilidad total en la distribución de las oficinas y los apartamentos.

Marruecos aplica megaingeniería de precisión contra el viento y los seísmos

El edificio está situado en un entorno de suelo complejo. Por esta razón, los cimientos de la Torre Mohammed VI descienden hasta los 60 metros de profundidad mediante 104 barretas de hormigón. Esta base garantiza la estabilidad frente a posibles crecidas del río Bouregreg o episodios sísmicos.

Además, para evitar el balanceo que provoca el viento en las cotas más altas, los ingenieros instalaron un amortiguador de masa armónica de 160 toneladas en la parte superior. Este dispositivo compensa las vibraciones y garantiza el confort de quienes habitan las plantas más elevadas.

El complejo está gestionado por O Capital Group y dispone de un total de 36 ascensores para dar servicio a los distintos niveles. Entre sus instalaciones más destacadas se encuentran:

Un hotel de la cadena Waldorf Astoria .

. Residencias de lujo y oficinas de alto standing.

Un observatorio del patrimonio de Rabat y Salé en la cima.

en la cima. Salas de conferencias, comercios y restaurantes de primer nivel.

Compromiso sostenible por parte del nuevo rascacielos africano

Además de la energía solar, el rascacielos inaugurado por el Príncipe Heredero Moulay El Hassan, hijo del Rey Mohammed VI, incorpora sistemas avanzados para la recuperación de calor y la recogida de aguas pluviales.

La fachada norte, por su parte, luce un muro cortina acristalado con aletas metálicas decorativas que contrastan con la vertiente técnica de la cara sur. El interiorismo, con la firma de Pierre-Yves Rochon y mobiliario de Flamant, aporta un acabado sobrio y profesional a las zonas comunes.