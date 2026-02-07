De residuo a gran motor económico: el remoto país africano que transforma la basura plástica en recurso productivo

Bamako, en Mali, está viviendo el peso de una crisis ambiental que parece no tener fin. La acumulación desmedida de residuos y la quema de suciedad comprometen la salud de sus habitantes. Además, hoy, el país africano lucha contra la desertificación desmedida a través de alianzas estratégicas que buscan convertir la contaminación en un recurso productivo que sostenga a las familias más vulnerables.

La idea es que el plástico que se arroja a la basura pueda tener una segunda vida industrial renovada. De este modo, el reciclaje se convierte en un motor económico para los malienses.

El país africano que convierte la basura plástica en recurso productivo

El programa Bamagreen es una iniciativa de reciclaje apadrinada por una alianza entre la ONG española Ayuda en Acción, y las empresas Indorama Ventures y el Grupo IMG, bajo el programa Plastic2Prosperity.

Gracias a este programa de la red adaPETation®, Mali transforma los residuos en el motor económico de sus comunidades. Esta iniciativa impulsa el reciclaje como un acto productivo. A su vez, se fortalece a la empresa local maliense EcoBuild Mali, fundada por Sabou Doumbia, para que procese los plásticos y los convierta en materiales útiles como adoquines, granulados o mobiliario urbano.

El programa Bamagreen permite que la población desplazada por los conflictos encuentre un sustento digno. Se estima que unas 1950 personas participan de forma directa en estas labores de transformación de materiales. La clave del éxito reside en que el 40 % de estos nuevos puestos de trabajo están destinados a mujeres, quienes lideran el cambio social en la capital.

¿Por qué la gestión de residuos es el motor económico de Mali?

La basura plástica ha dejado de ser desperdicio para ser considerada materia prima de alto valor. Según EcoBuild Mali, el cambio de percepción entre los jóvenes resulta fundamental para la viabilidad del modelo. Al entender esto, los participantes dejan de ver una botella tirada y ven una oportunidad de negocio.

Esto permite que el reciclaje sea una responsabilidad compartida y se enfoca en el progreso. Actores estratégicos de la red adaPETation® regeneran comunidades mediante la reinserción del plástico en el ciclo productivo. Al no depender de modelos importados, pueden apostar por soluciones locales que nacen del propio terreno.

Beneficios de una gestión de residuos productiva

Los residuos plásticos mal gestionados suelen provocar inundaciones y el estancamiento de aguas, lo que deriva en la propagación de enfermedades graves. Al retirar estos focos de suciedad, el proyecto Bamagreen mejora la dignidad humana y protege el aire que respiran miles de ciudadanos.

“Este acuerdo refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y la generación de oportunidades para las poblaciones más vulnerables. No solo abordamos un problema medioambiental, sino que también estamos brindando oportunidades económicas a quienes más lo necesitan”, señala Jean Christophe Gerard, Coordinador Regional del Sahel en .

«Con Bamagreen se da el primer paso hacia una economía circular más inclusiva y regenerativa, creando oportunidades de empleo digno y construyendo un futuro más limpio y justo para todas las personas», concluyen desde Ayuda en Acción.