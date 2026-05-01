Tiendas abiertas 1 mayo, Día del Trabajador: horario de Ikea, El Corte Inglés, Lidl, Zara…

Hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, y eso se nota nada más salir a la calle ya que además tenemos por delante un puente de tres días. De este modo, lo normal es que haya menos coches, menos ruido y, sobre todo, muchos comercios cerrados desde primera hora. Es uno de esos festivos, tal y como ocurre con el día de Navidad o el día de Año Nuevo, en el que parece que todo se detiene de modo que en el caso de tener que salir de casa a comprar algo, puede que tengas dudas y no sepas cuál es el horario de las tiendas hoy viernes o si realmente van a estar todas cerradas.

Seguro que habrás ido tal vez a Mercadona y te habrás encontrado con la persiana bajada, pero ¿pasa lo mismo con el resto de tiendas y supermercados? ¿Tenemos que esperar al día siguiente? La respuesta, en este caso, es bastante clara dado que la mayoría de cadenas importantes han optado por cerrar completamente durante este viernes, aunque con algunas excepciones que conviene tener en cuenta. Así que antes de que salgas de casa sin rumbo, te explicamos el panorama real de lo que está abierto y lo que no este 1 de mayo.

¿Hay tiendas abiertas el 1 mayo, Día del Trabajador?

Si estás pensando en acercarte a El Corte Inglés, mejor dejarlo para otro día ya que todos sus centros comerciales permanecen cerrados durante la jornada de hoy. Es lo habitual en festivos nacionales como este. Ahora bien, no todo está completamente parado dentro del grupo: algunas tiendas de conveniencia, como Supercor Express o locales ubicados en gasolineras, sí pueden abrir y suelen hacerlo con horarios bastante amplios.

En el caso de IKEA, la situación es muy similar. Las tiendas no abren este viernes y retomarán su actividad en su horario habitual a partir del sábado. Eso sí, dependiendo de la comunidad, ese día también puede ser festivo, como ocurre en Madrid, lo que puede cambiar un poco los planes.

Si lo que buscas es ropa, el grupo Inditex mantiene el cierre total. Marcas como Zara, Pull&Bear o Stradivarius no abren hoy, salvo excepciones muy concretas como las tiendas ubicadas en aeropuertos, que suelen tener un régimen distinto y tal vez alguna sí que abra. Por otro lado, tanto MediaMarkt como Fnac también permanecen cerrados durante todo el día.

¿Qué pasa con los supermercados?

Aquí es donde más se nota el festivo. Como ya avanzamos, Mercadona no abre hoy, fiel a su política de no operar en domingos ni festivos. Y tampoco levantan la persiana Lidl ni Aldi, que han confirmado el cierre general de sus tiendas durante este 1 de mayo.

En Carrefour, los hipermercados también están cerrados, aunque aquí aparece una de las pocas alternativas del día. Las tiendas Carrefour Express, sobre todo en zonas céntricas o en estaciones de servicio, sí suelen abrir en festivos y pueden sacarte de un apuro si necesitas algo básico. En cambio Ahorramas también mantiene todas sus tiendas cerradas durante la jornada.

El detalle que cambia el fin de semana en Madrid

Si estás en la Comunidad de Madrid, hay un factor adicional que conviene tener en cuenta. El sábado 2 de mayo también es festivo por el Día de la Comunidad, lo que hace que muchas tiendas encadenen varios días con horarios distintos.

El 1 de mayo el cierre es prácticamente total, como en el resto del país. Sin embargo, el 2 de mayo suele ser uno de los festivos en los que sí está permitida la apertura comercial. Por eso, muchas grandes superficies abren ese día en horario especial, normalmente entre las 11:00 y las 21:00 o incluso algo más amplio en algunos centros. Incluso Mercadona o Lidl han anunciado que sí que van a tener sus tiendas abiertas en Madrid mañana sábado.

Qué sí está abierto hoy (y puede salvarte el día)

Aunque el panorama general es de cierre de las tiendas por el 1 de mayo, no todo está perdido. Hay algunos establecimientos que siguen funcionando y que pueden ser clave si necesitas comprar algo urgente. Las tiendas de conveniencia son la opción más clara. Hablamos de pequeños comercios, minimarkets o locales en gasolineras que, por normativa, pueden abrir en festivos, especialmente si tienen menos de 300 metros cuadrados. No es el lugar para llenar el carro, pero sí para resolver lo básico.

También siguen operativas las farmacias de guardia, con su servicio habitual, como ocurre en cualquier festivo. Y en cuanto al ocio, el día tiene bastante movimiento. Restaurantes, bares y cines funcionan con normalidad y, de hecho, suelen estar más llenos de lo habitual porque mucha gente aprovecha el festivo para salir.

En definitiva, si necesitas comprar algo hoy, lo mejor es no dar vueltas innecesarias. Ir directamente a una gasolinera, a un minimarket o a una tienda pequeña en zona céntrica te va a ahorrar tiempo. Cierto es que el 1 de mayo no es el mejor día para improvisar grandes compras, pero con un poco de idea de lo que está abierto, puedes salir del paso sin demasiados problemas.