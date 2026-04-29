El verdadero origen de los nísperos que venden en Mercadona esta primavera

En cuanto llega la primavera, hay frutas que sabemos que son de temporada y que apetecen en cuanto las vemos. Es el caso por ejemplo de las fresas, las cerezas o también, los nísperos que de hecho ya se ven por todos lados y en los supermercados no faltan, siendo los de Mercadona de los más vendidos, pero ¿sabemos de dónde los trae la cadena valenciana? ¿Cuál es el origen o con qué proveedores trabajan? Siendo una fruta como decimos, muy vendida es importante conocer dónde se cultiva porque además, todos los clientes de Mercadona coinciden en lo mismo, y es que sus nísperos están realmente deliciosos.

Y es que basta con ir ahora a Mercadona y encontrarte con bandejas y bandejas de nísperos en su sección de fruta, por lo que resulta casi imposible no coger una y meterla en el carro casi por inercia. Eso sí, hay que hacerse esa pregunta que no suele hacerse en el momento, pero que está ahí: ¿esto es de aquí o viene de fuera? La respuesta, en este caso, no tiene mucho misterio, aunque sí depende del calendario. Porque ahora, en plena campaña, esos nísperos no vienen de lejos precisamente

De dónde salen los nísperos que vende Mercadona ahora

Si los compras en estas semanas, lo que te estás llevando a casa es producto nacional. Concretamente, nísperos cultivados en Alicante, que es una de las zonas más conocidas en España por esta fruta. Y para esta temporada, Mercadona tiene previsto adquirir unas 830 toneladas, lo que da una idea del volumen que mueve durante estos meses. Den este modo, no se trata de fruta importada ni de partidas que llegan desde otros países, sino de producción bastante cercana.

Además, detrás hay toda una red de proveedores. La cadena trabaja con Anecoop, que colabora con agricultores de Callosa d’en Sarrià, un municipio muy vinculado al cultivo del níspero y donde esta fruta tiene bastante tradición.

El motivo principal para que por el momento la procedencia de los nísperos de Mercadona sea nacional tiene que ver con la estacionalidad. El níspero no es una fruta que esté disponible todo el año en España. Tiene su momento muy concreto, y es precisamente ahora, en primavera, cuando alcanza su mejor punto. Eso permite que cadenas como Mercadona apuesten por producto español sin necesidad de recurrir a importaciones. De hecho, la propia compañía lleva años reforzando esta estrategia: priorizar el origen español siempre que sea posible por temporada, calidad y disponibilidad.

El resultado es que durante estas semanas el consumidor compra una fruta cultivada relativamente cerca, con menos tiempo de transporte y, en muchos casos, con mejores condiciones de frescura.

El níspero: una fruta que no siempre ha sido de aquí

Aunque hoy se asocia bastante al Mediterráneo, el níspero no es originario de España. Su origen está en Asia, concretamente en China, desde donde se extendió a otros países con climas similares. Con el tiempo, encontró en zonas como Alicante un lugar ideal para su cultivo, hasta el punto de convertirse en una de las áreas más representativas de esta fruta en Europa. De ahí que ahora se perciba como un producto casi local, especialmente en temporada.

Qué pasa el resto del año

Aquí es donde suele venir la confusión. Fuera de la primavera, cuando el níspero deja de estar en su momento natural en España, la única forma de mantenerlo en el mercado es recurriendo a importaciones. Eso significa que, si se encuentra esta fruta en otras épocas, lo más probable es que no tenga origen nacional. Por eso la campaña de abril a junio es clave ya que es cuando realmente se consume producto de proximidad.

En el caso de Mercadona, su modelo pasa precisamente por adaptarse a estos ciclos. Más del 85% de su surtido es de origen nacional cuando las condiciones lo permiten, y el níspero es un buen ejemplo de cómo funciona esa estrategia.

Una apuesta clara por el producto nacional

Más allá de este caso concreto, la cadena mantiene desde hace años una relación estrecha con el sector primario español. Trabaja con miles de proveedores y cooperativas, generando un modelo que busca estabilidad en la producción y en la compra. Solo en 2025, sus compras en España superaron los 30.200 millones de euros, lo que refleja el peso que tiene este enfoque dentro de su estrategia. En productos como el aceite de oliva o los cítricos en temporada, el origen nacional es prácticamente total.

Con los nísperos ocurre algo similar, aunque limitado a unas pocas semanas al año. Pero precisamente por eso, cuando llegan a las tiendas, lo hacen con un origen claro y que no es otro que Alicante. De este modo ahora ya lo sabes, esta primavera, si compras nísperos en Mercadona, lo más probable es que vengan de bastante cerca. Mucho más de lo que imaginas cuando los ves en la estantería.