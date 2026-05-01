Trump anuncia aranceles del 25% a la importación de coches de la UE al acusarla de violar el pacto comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la Unión Europea de no respetar el acuerdo comercial alcanzado con Washington y como respuesta, anunciado este viernes que la próxima semana subirá al 25% los aranceles sobre los automóviles y camiones fabricados en el bloque comunitario.

«Me complace informar que, ante el incumplimiento de la Unión Europea del acuerdo comercial que habíamos cerrado por completo, la semana que viene aumentaré los aranceles a los vehículos y camiones que entran en Estados Unidos procedentes de la UE, elevándolos al 25 %», ha publicado Trump.

El mandatario recuerda que «está clara y completamente acordado que, si los automóviles y camiones se fabrican en plantas ubicadas en Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel».

Trump destaca además que «actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con inversiones que superan los 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la industria automotriz. Estas instalaciones, que emplearán a trabajadores estadounidenses, comenzarán a operar en poco tiempo».

El presidente de EEUU celebra el momento que vive el país: «Nunca antes se había visto algo parecido a lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos!», en alusión a los compromisos de inversión de varios países con los que Washington ha negociado acuerdos comerciales para reducir los llamados aranceles «recíprocos».

Sin base legal para los aranceles de Trump

Es duda aún la base legal que Trump planea para aplicar este aumento de aranceles a la UE. Recordemos que en febrero, el Tribunal Supremo anuló gran parte de las medidas arancelarias que había impuesto previamente, desmantelando en buena medida el esquema que utilizaba en su estrategia comercial contra los socios de Estados Unidos.

Tras ese revés judicial, la Administración impuso un arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco jurídico, que en principio el Congreso debería prorrogar en julio.

A mediados de 2025, ambas partes cerraron un pacto en virtud del cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de sus productos a cambio de que Estados Unidos permitiera la entrada de la gran mayoría de sus exportaciones al 0%.

Sin embargo, el acuerdo sigue pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo exigiera incluir salvaguardas que permitan suspender su aplicación si Trump vuelve a amenazar con nuevos aranceles o pone en riesgo la integridad territorial del bloque, como ocurrió durante la crisis diplomática por Groenlandia en enero.