El padre de Chenoa, sarna y miseria en Argentina: "No se lo deseo a nadie"
José Carlos Corradini y su hija llevan tiempo sin hablarse, aunque él ha intentado constantemente propiciar un acercamiento
Chenoa siempre ha evitado pronunciarse al respecto de la delicada situación que atraviesa su padre
José Carlos Corradini, el padre biológico de Chenoa, ha reaparecido públicamente para denunciar la triste situación en la que se encuentra. Según ha desvelado en una reciente entrevista, lleva unos meses internado en un centro geriátrico donde ha contraído la sarna. Además, ha vuelto a arremeter con dureza contra la cantante, con la que hace años que no mantiene relación.
«Si todos estuviéramos bien, no habríamos acabado acá. Pero no queda otra, por lo menos tenemos asegurado un plato de comida y alojamiento. A mi me han puesto un tratamiento a base de cremas», detalla sobre su dolencia. «Espero ir mejorando poco a poco. Pero es una situación embarazosa, que no le deseo a nadie. Muy incómoda. Estoy que camino por las paredes… «, se ha lamentado. «No es algo muy grave, pero sí algo muy normal en el lugar donde vivo, como le digo, acá nadie se libra de problemas».
Chenoa en un evento. (Foto: Gtres)
Por otro lado, no duda en hacer referencia directa a «los desacuerdos» que ha tenido con su hija. De ese modo, Corradini asegura que ya no le pide dinero a la cantante, puesto que «nunca se lo ha dado y no se lo daría». «Ahora solamente quiero desenmascararla, porque la imagen que da de niña buena no se corresponde con la realidad. Ni ella ni los que la rodean son buenas personas», sentencia demoledor en contra de Chenoa.
En su opinión, la ex triunfita es perfectamente consciente de su precaria situación, pero «nunca se ha dignado en interesarse por él». «Le guste o no, soy su padre, tenemos la misma sangre», alega durante su devastadora entrevista concedida a La Razón. «Mientras ella, su madre y la pareja sentimental de esta, llevan una gran vida sin necesidades, yo me encuentro sumido en la más absoluta pobreza», sostiene.
José Carlos Corradini en un ‘Deluxe’. (Foto: Telecinco)
Hace ya cuatro décadas que Chenoa, su madre y uno de sus hermanos dejaron Argentina para comenzar una nueva vida en Palma de Mallorca. Y, en todo este tiempo, la relación entre ambas partes ha sido inexistente. «Me separé de la madre cuando mis hijos eran chicos. Sebastián tenía dos años y Laura no tenía un año. Yo era un joven de 18 que no sabía nada de la vida y, por esas circunstancias, me separé», explicaba hace un tiempo José Carlos.
Muy unida a Patricia Falomir, aquellos que la conocen aseguran que ha sido un pilar clave en la vida de su hija. De hecho, ella ha sido la primera que ha salido en defensa de la artista ante ciertos comentarios negativos y críticas que ha podido recibir. Sin embargo, la mayor parte del tiempo procura mantenerse en un segundo plano y no verse envuelta en polémicas.
Chenoa durante la presentación de ‘Dog House’. (Foto: Gtres)
Esta no es la primera vez tampoco que Corradini ataca a su hija, ya que ha visitado otros medios como El Mundo e incluso ha llegado a ir a Sálvame Deluxe. «Mi hija me dijo que no merecía ser su padre», contó en Telecinco, dispuesto a abrir el cajón de trapos sucios.
Todo lo contrario a la relación que Chenoa mantiene con Juan Antonio Marino, conocido como Tati, y que se ha convertido en un apoyo condicional y en esa figura paterna tan necesaria. «Mi padre me eligió, me cuidó y me ama con todo su amor. Mi alma es suya», ha definido a la pareja de su madre.