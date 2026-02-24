Feijóo le promete a Marco Rubio que cuando sea presidente España “será un país fiable para sus aliados”

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que el líder popular le aseguró que, cuando sea presidente del Gobierno, España será un «país fiable para sus aliados».

La llamada, que según fuentes del PP se prolongó cerca de media hora, sirvió como un espacio para evaluar el estado actual de los vínculos bilaterales y para reforzar los compromisos conjuntos que unen a ambos países.

Durante la conversación, Feijóo le trasladó a Rubio su visión de política exterior y enfatizó en su intención de «fortalecer el vínculo transatlántico y el refuerzo de la seguridad de Occidente frente a las actuales amenazas». Ambos también intercambiaron impresiones sobre la situación en Hispanoamérica, especialmente en lo relativo al «objetivo común», según las fuentes del PP, de que «Venezuela pueda vivir bajo una democracia plena».

En relación con este país, el presidente del Partido Popular le agradeció al secretario de Estado norteamericano el «esfuerzo» realizado por su país para «avanzar» en este propósito que el PP, argumenta, ha perseguido «activamente» durante los últimos años.

Además, y coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, Alberto Núñez Feijóo expresó el «firme respaldo» de España a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la necesidad de que Europa y Estados Unidos mantengan una «posición unida y decidida en defensa de la paz, la libertad y la seguridad del continente europeo».

Esta llamada se enmarca en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez afronta una creciente presión por el nivel de gasto en Defensa, el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió que fuera del 5%. Desde el Ejecutivo se ha defendido que el gasto de España en Defensa será de 2,1% del PIB. «Es una inversión suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar», aseguró Sánchez el pasado mes de junio en la rueda de prensa posterior al cónclave de la OTAN.