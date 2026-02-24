Detenido un marroquí de 22 años por masturbarse en un bus de la EMT de Palma delante de niños

La tranquilidad de una mañana cualquiera se rompió de forma abrupta en un autobús de la red de la EMT de Palma, cuando varios pasajeros comenzaron a darse cuenta de una escena que nadie esperaba presenciar. Lo que empezó como un trayecto rutinario terminó con la intervención policial y la detención de un joven de 22 años acusado de exhibicionismo.

Según relataron testigos presenciales, el individuo —de origen marroquí— se encontraba dentro del vehículo realizando movimientos de carácter sexual mientras sostenía sus genitales delante del resto de viajeros. En el autobús viajaban hombres, mujeres y también menores, algunos de apenas cinco años, lo que provocó una enorme indignación entre quienes presenciaron la escena. A pesar del desconcierto general, durante varios minutos nadie intervino directamente para detener la situación.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Jefatura Superior de Policía de Palma de Mallorca, donde finalmente un ciudadano decidió actuar. El hombre se acercó rápidamente a una patrulla de Policía Nacional que se encontraba en la zona y alertó a los agentes de lo que estaba sucediendo dentro del autobús de línea. Según su relato, el joven se estaba masturbando sin mostrar preocupación por la presencia de los pasajeros ni por las miradas de incredulidad que empezaban a multiplicarse en el interior del vehículo.

La advertencia activó de inmediato a los policías, que se dirigieron hacia la parada donde el autobús estaba a punto de detenerse. El vehículo fue localizado en las inmediaciones de Plaza del Progreso, un punto con bastante tránsito en la ciudad. Allí los agentes ordenaron al conductor detener la marcha y abrir las puertas. La tensión en el interior del bus era evidente: varios pasajeros observaban la escena con estupor mientras otros intentaban apartar la mirada.

Al subir al autobús, los policías se dirigieron directamente hacia el sospechoso. Según fuentes cercanas al caso, el joven seguía con la mano en sus partes íntimas cuando fue interceptado. Los agentes lo redujeron y procedieron a identificarlo ante la sorpresa de los pasajeros, algunos de los cuales comenzaron a grabar o a comentar lo ocurrido tras varios minutos de desconcierto. Especial preocupación generó el hecho de que, a pocos metros, se encontraban niños muy pequeños acompañados por adultos que no podían creer lo que acababan de presenciar durante un simple trayecto urbano.

Tras comprobar la situación y recabar los primeros testimonios, la Policía Nacional procedió a su detención acusado de un presunto delito de exhibicionismo. El arresto puso fin a una escena que muchos viajeros describieron como surrealista e incómoda, especialmente por haberse producido en un espacio público y cerrado como un autobús lleno de gente.

El suceso ha generado comentarios entre vecinos y usuarios habituales del transporte público, que se mostraron sorprendidos por lo ocurrido y por el tiempo que tardó alguien en avisar a las autoridades. Finalmente fue la intervención de un ciudadano la que permitió que la situación terminara con la llegada de la policía y el traslado del detenido a dependencias policiales, donde continúan las diligencias correspondientes.

Lo que debía ser un trayecto más por la ciudad acabó convirtiéndose en una escena que muchos pasajeros difícilmente olvidarán. Un episodio breve, pero impactante, capaz de sacudir la rutina diaria del transporte público en Palma.