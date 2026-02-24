Miles de jubilados afectados en España por el bulo sobre el IRPF que afecta a estas pensiones

Se acerca el inicio de la campaña de la renta 2026 y con este motivo en las últimas semanas ha aflorado en las redes sociales un bulo que informa a los pensionistas españoles sobre sus obligaciones en el ejercicio del IRPF. A partir del próximo 8 de abril, los más de 9 millones de beneficiarios de una pensión contributiva tendrán la obligación de presentar los ingresos en la renta siempre que superen los límites y cumplan con los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones y las que están exentas en el IRPF.

«El Parlamento Europeo acuerda que las pensiones en España deben estar exentas del IRPF». Esta es la frase que viene circulando en las redes sociales en los últimos días sobre las obligaciones de las personas que cobran pensiones con el IRPF y la declaración de la renta. La imagen de esta presunta noticia también se ha hecho viral en los teléfonos móviles de millones de españoles, a los que les viene la duda: ¿los pensionistas tienen que hacer la declaración de la renta?

Las pensiones y el IRPF

La respuesta es bien sencilla: «Sí». La renta de las pensiones en España se considera como un rendimiento de trabajo y por ello los beneficiarios de una pensión contributiva en España tendrán la obligación de presentar el ejercicio del IRPF siempre que cumplan con los requisitos de ingresos. Así que los pensionistas que superen el límite de 22.000 euros o reciban más de 15.000 euros al año con varios pagadores (y el segundo sea de más de 1.500 euros) tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta.

Los pensionistas que no lleguen a estos límites de ingresos no tendrán la obligación de hacer el ejercicio del IRPF en la campaña de la declaración de la renta. Los que deseen beneficiarse de alguna deducción de su comunidad autónoma podrán presentar la declaración para obtener una ganancia, dependiendo de si cumplen con los requisitos.

Las pensiones exentas en el IRPF

Hay pensiones que estarán exentas del IRPF y esto está recogido en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el Boletín Oficial del Estado se puede leer que estarán exentas del IRPF las pensiones «reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez».

«Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio», informa sobre las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, que estarán exentas de IRPF, así como las ayudas para las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

La Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también indica las pensiones que estarán exentas del IRPF en esta declaración de la renta, que empieza el 8 de abril hasta el próximo 30 de junio. Estas son algunas de ellas: