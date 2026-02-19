Hacienda lo hace oficial: las personas que van a cobrar 1.000 euros en la declaración de la Renta

La campaña de la Renta arranca el 8 de abril y, como cada año, muchos contribuyentes volverán a revisar sus cuentas, retenciones y posibles deducciones para ver si toca pagar o si, con suerte, la declaración de la renta a Hacianda sale a devolver. Lo habitual es fijarse en lo de siempre desde gastos laborales a mínimos personales o lo que aparece en el borrador. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, puede marcar una diferencia notable en el resultado final e incluso hacer que muchos puedan deducirse hasta más de 1.000 euros en su declaración.

Tiene que ver con una deducción que no es nueva pero de la que pocas veces se habla, y que permanece vigente para un grupo concreto de ciudadanos que son aquellos propietarios que compraron su vivienda antes de 2013 y que aún mantienen una hipoteca. Dentro de ese régimen transitorio se encuentra una parte del seguro de hogar, que puede generar una devolución significativa si se cumplen las condiciones. La mayoría de quienes pueden aplicarla ni siquiera saben que existe. Pero la realidad es que, sumando las cantidades deducibles, muchos contribuyentes acaban obteniendo más de 1.000 euros en la declaración. De ahí que Hacienda vuelva a recordarlo cada campaña, porque un simple descuido puede dejar fuera un derecho que cambia por completo el resultado.

La deducción de 1.000 euros para la declaración de la Renta que debes presentar a Hacienda

Esta deducción no está abierta a todos. Como ya mencionamos, va dirigida sólo a quienes compraron su vivienda habitual antes de enero de 2013, fecha en la que se eliminó la deducción general por adquisición. Todos los compradores posteriores quedan fuera. Dentro de ese marco, Hacienda permite incluir determinadas cantidades asociadas al préstamo, y entre ellas está la parte obligatoria del seguro de hogar que exige la entidad financiera para respaldar el valor de la vivienda.

El límite máximo deducible para esta inversión en vivienda habitual es de 9.040 euros al año. Sobre esa cifra se aplica una deducción del 15 %, de modo que el contribuyente puede llegar a obtener un máximo de 1.356 euros. Es ese tope el que explica por qué tantas declaraciones superan la barrera de los mil euros cuando el seguro, junto con otros gastos vinculados a la hipoteca, entra en juego.

Lo importante aquí es identificar correctamente qué parte forma parte del paquete de financiación. No todo el seguro es deducible. Sólo la parte estructural, la que cubre daños graves en la vivienda y que la entidad exige para conceder y mantener la hipoteca.

Esto significa que quedan fuera todo lo que sean coberturas menores o estéticas, servicios adicionales añadidos a la poliza así como ampliaciones no obligatorias que el cliente haya contratado por comodidad. Las entidades financieras suelen emitir un desglose anual en el que aparece separada la parte deducible. Es ese importe, no el total del seguro, el que debe introducirse en la declaración de la Renta.

Por qué esta deducción sigue existiendo

Aunque la deducción por adquisición de vivienda habitual desapareció en 2013, se mantuvo un régimen transitorio para quienes compraron antes de esa fecha. La idea era no perjudicar a quienes ya estaban dentro del sistema. Ese régimen aún sigue vivo y permite incluir pagos asociados a la financiación, entre ellos la amortización, los intereses y la parte deducible del seguro. Por eso esta deducción aparece cada año en determinadas declaraciones, aunque muchos contribuyentes no reparen en ella. Es un beneficio que no genera nuevos requisitos ni exige trámites adicionales: basta con revisar la documentación del préstamo y comprobar que el seguro figura como gasto vinculado.

Otras deducciones que pueden complementar la devolución

Este ejercicio mantiene además otros incentivos que pueden mejorar el resultado final, especialmente en hogares con mayores a cargo o en viviendas que han necesitado obras de adaptación. Las deducciones por convivencia con ascendientes mayores de 75 años, por ejemplo, pueden aportar hasta 2.500 euros en determinados casos, siempre cumpliendo condiciones de ingresos y convivencia.

También siguen vigentes:

Las deducciones transitorias para hipotecas anteriores a 2013.

Los incentivos aplicables a determinadas obras de mejora para personas con discapacidad.

Otros supuestos menos frecuentes pero igualmente relevantes para familias o contribuyentes con requisitos específicos.

Todas estas ayudas pueden coexistir con la deducción del seguro de hogar si se cumplen las condiciones.

A pocos meses antes del inicio de la campaña, conviene revisar con calma la documentación del banco, pedir el certificado del seguro si no se recibe automáticamente y comprobar que la póliza vinculada a la hipoteca sigue activa. Para quienes cumplen las condiciones, un simple recuadro mal cumplimentado puede suponer perder una devolución importante. Con la campaña comenzando el 8 de abril, Hacienda recomienda no confirmar el borrador sin revisar este punto. Quienes lo pasen por alto pueden estar renunciando a más de 1.000 euros, una cantidad nada menor en un año marcado por subidas de precios y ajustes familiares.