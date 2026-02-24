El policía de confianza de Zapatero situó en dos puestos de mando al ex DAO acusado de violación

Segundo Martínez, el policía de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, ascendió dos veces a José Ángel González Jiménez, el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional acusado de violación.

Martínez y González tienen una estrecha relación desde hace décadas. Tanto es así que ambos coincidieron en la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, con sede en Valladolid, en los años 90.

El ex DAO estuvo al frente de esta unidad casi dos décadas hasta que su amigo Segundo Martínez decidió llevárselo en 2002 a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Alicante cuando él controlaba la Policía de la Comunidad Valenciana. José Ángel González Jiménez había ascendido entonces a comisario y gozaba de la plena confianza de Segundo Martínez.

Su aventura en el Levante no duró mucho y el ex DAO imputado por agresión sexual, lesiones psíquicas, coacciones y malversación de caudales públicos volvió a Valladolid. Fue nombrado comisario provincial de Valladolid tras ser su amigo Segundo Martínez jefe superior de Policía de Castilla y León.

Fuentes consultadas aseguran que Segundo Martínez ha tratado de ayudar a José Ángel González en su carrera policial recolocándole en cargos de confianza.

Vida familiar en Valladolid

Tal y como publicó OKDIARIO, el ex DAO fue propuesto a Fernando Grande Marlaska por Segundo Martínez y el actual director general de la Policía Nacional Francisco Pardo Piqueras. Le dijeron que era una persona de su confianza y el ministro nombró DAO a José Ángel González tras ascender como comisario principal.

José Ángel González empezó en el cargo en octubre de 2018 y el Ministerio del Interior le puso un piso en Madrid donde ocurrió presuntamente la violación. Allí vivía él solo, su familia permaneció en Valladolid. Fuentes de su entorno aseguran que su mujer trabaja en unos grandes almacenes de Valladolid y que el que fuera DAO viajaba hasta la mencionada ciudad cada fin de semana.

Paralelamente, José Ángel González mantenía una relación personal con la denunciante desde hace años. Ambos coincidieron en Valladolid hasta que acabaron los dos en Madrid; él como DAO y ella en una comisaría de Coslada. Fue entonces cuando ocurrió la presunta violación en abril de 2025.

Tras ello, la denunciante ascendió por méritos propios como inspectora, pero pidió la baja médica al no encontrarse bien de salud. No quería trabajar en el mismo edificio que José Ángel González después de lo ocurrido.

Nuevo DAO en la Policía

La marcha de José Ángel González del puesto de DAO ha obligado al Ministerio del Interior a darle un relevo. El cargo ha sido asumido de forma interina por Gemma Barroso, la jefa de personal de la Policía a la que la víctima le mostró la querella contra José Ángel antes de que se hiciera pública. La ley marca que es Barroso la que debe ocupar el cargo hasta que se decida quién será el siguiente DAO.

Fuentes consultadas aseguran que en el Ministerio del Interior ya se baraja una mujer para que ocupe el cargo. De esta forma se seguirá la estela de la Guardia Civil, cuya dirección general está ocupada por mujeres elegidas por el Gobierno.

Las mencionadas voces apuntan como favorita a la comisaria María Marcos, que es la actual jefa de seguridad de La Moncloa. Marcos mantiene una estrecha relación de confianza con Pedro Sánchez y Begoña Gómez, de hecho, se encargó de diseñar su dispositivo de seguridad cuando la esposa del presidente tenía que declarar en los juzgados. María Marcos es además mujer de un miembro del Cuerpo recientemente jubilado.

Otra de las posibles sucesoras, aunque con muchas menos papeletas que Marcos, es Alicia Malo, jefa de la División de Cooperación Internacional. Precisamente desde esa posición ha sido la encargada de nombrar los destinos en embajadas que son los más cotizados dentro de la Policía Nacional porque son los puestos donde más se cobra. Fuentes consultadas no descartan que pudiera tener mensajes con el ya ex DAO tratando de colocar a policías afines en estos destinos en el extranjero.

Aunque hay un plazo para nombrar quién será la nueva DAO, el Ministerio del Interior no tiene prisa. «Quieren ver cómo se desarrolla la investigación judicial», explican fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, asegurando que la interinidad de Gemma Barroso durará algunas semanas.