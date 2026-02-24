La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) celebrará el próximo 14 de abril en Madrid la VI Cumbre de Autoconsumo, el evento de referencia del sector solar que reunirá a los principales actores institucionales, empresas y expertos para analizar el presente y el futuro del autoconsumo en España.

Bajo el lema Regulación, electrificación y nuevos modelos de flexibilidad, la jornada abordará los retos más urgentes que condicionan el desarrollo del sector.

La Cumbre de Autoconsumo llega en un momento clave para la energía solar fotovoltaica en España, marcado por la tramitación del nuevo Real Decreto de Autoconsumo, la creciente electrificación de la demanda y la irrupción del almacenamiento distribuido como elemento transformador del sistema eléctrico. UNEF ha diseñado un programa de seis mesas de debate para dar respuesta a todos estos desafíos.

Regulación, en el centro del debate

Uno de los ejes centrales de la VI Cumbre de Autoconsumo de UNEF será la regulación. Los ponentes analizarán en detalle el nuevo Real Decreto de autoconsumo, actualmente en tramitación, y los plazos reales de activación de las instalaciones, un aspecto crítico para la planificación de proyectos en todo el territorio nacional.

También se abordarán los procesos administrativos y el funcionamiento de las plataformas de las distribuidoras, cuya agilización resulta fundamental para reducir los tiempos de conexión y eliminar trabas burocráticas que frenan el despliegue del autoconsumo. La calidad y seguridad de las instalaciones centrarán asimismo una de las mesas, en un contexto de creciente exigencia normativa.

Autoconsumo industrial y comunidades energéticas

Otro bloque destacado de la jornada estará dedicado al autoconsumo industrial y utility. Los expertos debatirán sobre modelos de negocio, tramitación de proyectos de mayor envergadura y el papel del autoconsumo como solución estratégica para sectores electrointensivos y centros de datos, cuya demanda energética no deja de crecer en los últimos años.

Las comunidades energéticas también tendrán un espacio propio en la VI Cumbre de Autoconsumo de UNEF. Se analizará cómo impulsar su despliegue y la necesidad de contar con un marco normativo específico que permita su desarrollo más allá del autoconsumo compartido, facilitando una participación ciudadana real en la transición energética.

Almacenamiento y nuevos modelos de negocio

El programa se completará con mesas de debate dedicadas al almacenamiento distribuido y la flexibilidad en las redes de distribución. Se explorarán las oportunidades que ofrece la participación del autoconsumo en nuevos mercados a través de la agregación, así como los modelos de negocio ligados a la digitalización de los sistemas energéticos.

La jornada también prestará atención al sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo que abre nuevas vías de financiación y rentabilidad para las instalaciones de autoconsumo, y que UNEF considera clave para acelerar la transición hacia un modelo energético descarbonizado.

Un sector en transformación

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) representa a más del 90% de la actividad del sector fotovoltaico en España e incluye a productores, instaladores, ingenierías, fabricantes y distribuidores. Con la celebración de esta nueva edición de la Cumbre de Autoconsumo, UNEF reafirma su papel como interlocutor principal del sector ante las administraciones y el conjunto de la sociedad.

La VI Cumbre de Autoconsumo se consolida así como el foro de referencia en España para debatir el futuro de la energía solar y el papel del autoconsumo como pilar del sistema eléctrico nacional.