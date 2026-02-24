Suena cruel pero la ciencia lo avala: en España quieren poner jaulas para «terminar con los graves daños» que provocan estos animales

En muchas zonas rurales de Castilla-La Mancha existen animales tal y como es el caso del conejo, que han dejado de ser algo anecdótico para convertirse en todo un problema, incluso cuando parece que se trata de algo puntual. Los agricultores hablan de una presencia constante que año tras año deja huella en las parcelas. En concreto, se quejan de daños en los cultivos, especialmente en plantaciones jóvenes y leñosas y la sensación en el sector es que la situación se ha ido desbordando. Y es por ello, que dentro de este contexto, una de las soluciones que se han planteado es atrapar a estos animales y meterlos en jaulas.

No es algo nuevo, pero sí cada vez más visible. Hay fincas donde el arranque de la campaña viene acompañado de pérdidas que obligan a replantar o reforzar protecciones. Las organizaciones agrarias llevan tiempo pidiendo medidas que sean más eficaces y han elevado el tono en los últimos meses, hasta el punto de que el asunto ha terminado en el foco institucional. En este contexto, la Junta de Castilla-La Mancha prepara un nuevo paso en su plan de control poblacional. En concreto, la Consejería de Desarrollo Sostenible trabaja en una regulación que permitirá a los agricultores instalar jaulas homologadas de captura de animales en vivo dentro de sus explotaciones, con la intención de reducir la presión antes de la llegada de la primavera, cuando la actividad de la especie aumenta.

Jaulas para «terminar con los graves daños» que provocan estos animales

La magnitud del problema se refleja en las cifras oficiales. Actualmente, Castilla-La Mancha mantiene declarada la emergencia cinegética en 364 municipios, 56 más que en 2025. Es un dato que evidencia que la situación no sólo persiste, sino que se ha ampliado territorialmente y se debe encontrar una solución de una vez por todas.

De este modo, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha avanzado en una entrevista concedida a Europa Press que su departamento confía en poder articular una normativa específica «a lo largo del mes de febrero y de marzo» que regule este sistema de captura. Ha recordado, además, que las jaulas deberán estar previamente homologadas.

El año pasado, con las medidas ya en marcha, se capturaron más de tres millones de conejos en la región. El Ejecutivo autonómico utiliza esta cifra como argumento para defender que se están adoptando actuaciones de control, aunque desde el sector agrario insisten en que los daños siguen siendo elevados y que lo hecho hasta la fecha no parece suficiente.

Jaulas homologadas y captura en vivo de los animales

Las jaulas no son una herramienta completamente nueva. Según ha explicado la consejera, ya se han empleado en experiencias puntuales, especialmente en zonas lagunares. Ahora se analizan modelos que funcionan en otras comunidades autónomas, como Cataluña, con el fin de incorporarlos al marco normativo castellano-manchego. La captura se realiza en vivo y de manera selectiva. Los ejemplares pueden destinarse al consumo como carne de caza, ya que, según ha subrayado Gómez, el sistema evita el uso de munición y no genera estrés asociado al disparo. El objetivo que se ha fijado es el de poder llegar a la primavera con una población más contenida, justo cuando los conejos intensifican su actividad fuera de las madrigueras y los daños en cultivos se disparan.

Desde el punto de vista técnico, el planteamiento responde a criterios de gestión poblacional. El control selectivo busca reducir densidades en zonas especialmente afectadas sin recurrir exclusivamente a métodos tradicionales de caza.

Denuncia ante la Fiscalía y nuevas ayudas

En paralelo, la organización agraria Asaja ultima una denuncia ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha para «terminar con los graves daños provocados por la sobrepoblación de conejos en el campo». La consejera ha mostrado respeto por esta decisión, aunque ha defendido las actuaciones desplegadas por la Junta.

Entre las medidas adoptadas figuran ayudas directas para la eliminación de majanos, subvenciones para adquirir protectores de cultivos leñosos, instalación de mallas conejeras y la contratación de huroneros. Esta última actuación se materializará a finales de febrero y permitirá la captura en vivo o la traslocación de ejemplares a otros puntos.

El Gobierno regional trabaja también en el nuevo reglamento de caza, que, según Gómez, estará operativo en la temporada 2026-2027. El texto, ha asegurado, está consensuado con el sector cinegético, mientras continúan las reuniones con grupos conservacionistas para cerrar aspectos vinculados al control de especies exóticas y a la gestión sostenible.

El debate, en cualquier caso, no es sencillo. Entre la protección de la biodiversidad y la defensa de la viabilidad económica del campo, Castilla-La Mancha intenta encontrar un equilibrio. Las jaulas homologadas se presentan ahora como una herramienta más dentro de una estrategia que, según el Ejecutivo autonómico, busca reducir daños sin renunciar a criterios técnicos y científicos en la gestión de la fauna silvestre.