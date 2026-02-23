Los científicos no dan crédito después de que 5 hembras de bonobo linchen a un macho: «Habrá que investigar»

No dan crédito los científicos después de que 5 hembras de bonobo linchen a un macho, tendrán que investigar este acto sin precedentes. En el mundo animal existe la violencia como tal, no como forma habitual, sino, en general, por supervivencia. Responden a unos patrones que los expertos conocen y que en cierta manera acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días en los que se intenta esclarecer un caso que tiene como protagonista a un singular animal.

La investigación científica está abierta

5 hembras de bonobo linchan a un macho

Un macho ha sido linchado por 5 hembras de la misma especie un bonobo. Los especialistas de Science Media Center explican que: «En este estudio, Surbeck y sus colegas presentan datos cuantitativos convincentes que demuestran que las hembras bonobo forman coaliciones para conseguir el dominio sobre los machos. Como destacan los autores, aunque se lleve mucho tiempo investigando especies con un alto poder femenino en comparación con los machos, nuestra comprensión de los factores que conforman esa dinámica y su relevancia para explicar la dinámica entre sexos sigue siendo limitada. Los autores pusieron a prueba tres hipótesis —la hipótesis de la autoorganización, la hipótesis del control reproductivo y la hipótesis de la coalición femenina— a partir de datos recogidos en seis comunidades de bonobos salvajes durante 30 años de observación. Dadas las dificultades que plantea la recopilación sistemática de datos sobre bonobos salvajes, este enfoque colaborativo y multisitios es especialmente valioso. Permite poner a prueba las hipótesis de forma rigurosa y ofrece una comprensión más matizada tanto de los patrones de toda la especie como de la variación dentro de la misma».

Siguiendo con la misma explicación: «Sorprendentemente, los resultados apoyaron la hipótesis menos comentada: la hipótesis de la coalición de hembras. Esta sugiere que, en los bonobos, el poder de las hembras surge de la agresión en coalición contra los machos, lo que les permite ganar una mayor parte de los conflictos intersexuales y ascender en el rango social. Estos hallazgos se suman a la creciente literatura que demuestra que los bonobos y los chimpancés —nuestros dos parientes vivos más cercanos— muestran dinámicas de poder entre sexos sorprendentemente diferentes. Estas diferencias, a su vez, pueden influir en la estrategia de agresión de cada especie. Es importante destacar que el estudio subraya el papel del apoyo social mutuo entre hembras no emparentadas a la hora de configurar los patrones de dominación entre sexos. Estos hallazgos son significativos no solo para comprender mejor la sociedad de los bonobos, sino también para ampliar nuestro marco comparativo sobre las estrategias sociales de las hembras en todos los animales, incluidos los seres humanos, donde cada vez se presta más atención a la importancia de las redes sociales femeninas y a la influencia de las mujeres en las sociedades humanas».