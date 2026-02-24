Ortega Smith responde a la cúpula de Vox: «Deberán plantearse si generar división es lo mejor para España»

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dicho este martes que algunos deberán plantearse si generar división «es lo más conveniente para España y los madrileños», en clara referencia a la suspensión de militancia que su propio partido ha aplicado contra él por negarse a abandonar su cargo de portavoz en el consistorio madrileño.

«Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles, si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños. Nosotros seguimos trabajando exactamente igual que el primer día, en pro de Madrid, en pro de España y en pro de la libertad», ha declarado durante una rueda de prensa en Cibeles.

La sesión plenaria ha mostrado el desafío de Ortega Smith a su propio partido al negarse a abandonar su puesto al frente del grupo municipal. Los concejales de Vox se han sentado en el mismo orden que siempre aunque su llegada a Cibeles ha evidenciado la fractura del grupo.

Por un lado llegaban juntos Ortega Smith y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro y por separado, Cabello y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

«Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, la libertad de poder llegar a fin de mes sin que les esquilmen con impuestos abusivos, la libertad de que sus hijos no sean adoctrinados por el fanatismo y las imposiciones de las ideologías de la izquierda», ha trasladado a la prensa Ortega Smith antes del inicio del pleno municipal.

El dirigente político ha querido señalar que seguirá trabajando por los madrileños como viene haciendo desde 2019. «A los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar», ha dicho.