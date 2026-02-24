El zasca de Almeida a Ortega Smith el día que ejerce como portavoz de Vox tras ser destituido

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado duramente a Javier Ortega Smith en el pleno del Ayuntamiento de la capital. En plena polémica por su destitución y el pulso con Vox, Ortega, quien ha ejercido este martes como portavoz de la formación, ha recibido el zasca de Almeida, quien le ha castigado por hablar «hoy» de empadronamientos ilegales cuando él, además, hizo lo propio en 2019 en San Cugat del Vallés (Barcelona) para «poder votar allí en las elecciones generales».

«Le decía que si estaba usted seguro de hablar de empadronamientos ilegales en el día de hoy», ha iniciado Almeida, relacionando la situación con la que vive Ortega Smith en Vox. «Porque en la pregunta que usted hace se suscita, en mi opinión, dos cuestiones de fondo», ha continuado el alcalde desde el estrado. «En primer lugar una que le llevo diciendo desde que coincidimos en el Ayuntamiento de Madrid, y es que ustedes comparten con la izquierda la misma superioridad moral de entender que pueden decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Y pretender que somos los demás los que estamos equivocados», ha añadido.

A continuación, Martínez-Almeida se ha centrado en el ejemplo concreto de lo sucedido en el año 2019. «El señor Ortega Smith hace un empadronamiento fake en San Cugat del Vallés para poder votar allí en las elecciones generales», ha trasladado, recordando que el aún portavoz de Vox era entonces «candidato al Ayuntamiento de Madrid» y que «un mes después se presentó como cabeza de lista del grupo municipal».

«¿Por qué, señor Ortega? ¿Por qué denuncia usted los empadronamientos ilegales de los demás y usted en el año 2019 hizo exactamente lo mismo que usted está hoy aquí denunciando en el pleno del Ayuntamiento de Madrid?», ha añadido Almeida, que retrata a Javier Ortega Smith en plena polémica por su destitución en Vox.

Almeida ha aclarado que es un debate que debería elevar al Congreso de los Diputados en su condición de diputado nacional porque se trata de una cuestión de política migratoria. El regidor sí coincide con Vox es que el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez es «una auténtica chapuza porque no tiene ningún interés en dignificar la vida a los inmigrantes sino en amarrar un pacto con un partido político en trance de desaparición como Podemos para mendigar una serie de votos en el Congreso».

«No es el respeto a los inmigrantes sino el respeto a su propia supervivencia lo que lleva Pedro Sánchez y por eso ha hecho esta chapuza», ha insistido Martínez-Almeida, para asegurar que si detectan fraude en el padrón el Ayuntamiento lo persigue mediante un convenio de colaboración con la Policía Nacional.