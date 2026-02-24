Abascal responde al PP: «Tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos pero nos tratan como a salvajes»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha respondido este martes al Partido Popular (PP) después de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, desvelara una charla que definió como «fructífera» entre ambos. Abascal ha dejado claro que ambos partidos tienen que «hacer un esfuerzo» para entenderse y formar los Gobiernos de Aragón y Extremadura pero ha criticado duramente el decálogo de los populares para la negociación, en el que, a su entender, tratan a Vox «como a salvajes».

El líder de Vox ha asegurado que su presencia en las campañas de su formación para las elecciones autonómicas «son muy útiles» y que puede disfrutarlas cada día. «Hablo con mucha gente y sobre todo escucho y sé cuáles son los problemas que preocupan a los españoles, con bastante nitidez», afirma Abascal.

Preguntado por el potencial pacto con el Partido Popular, Santiago Abascal ha denunciado que los 10 puntos que el PP se ha marcado para la negociación le «suenan mal», debido a que se pone en duda la defensa de la Constitución y del Estado de derecho por parte de su partido. «Lo he acreditado con mi integridad física, desde hace muchos años, por tanto no comprendo bien ese documento», ha aseverado.

«Es un insulto a sus propios dirigentes autonómicos, yo entiendo que Azcón ni Guardiola van a pactar nada fuera de la legalidad», ha añadido Abascal en una entrevista en Espejo Público, además de remarcar que con el PP, desde Vox llegaron a un acuerdo en la Comunidad Valenciana y ese acuerdo «lo intentamos llevar a otros lugares como Aragón y Extremadura». Además, el también presidente de Patriots ha remarcado que «la contradicción es del PP, no de Vox».

«Este documento se marca en un problema que tiene el PP, que tiene demasiados mensajes, mucha confusión, pero no es un problema de Vox, pero cuando uno pone ese marco corre el riesgo de ofender a aquel con el que quiere pactar y ofender a sus propios líderes autonómicos», ha completado Santiago Abascal, además de reconocer que le «molesta» que Alberto Núñez Feijóo «pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho».

«Ni Feijóo ni yo somos los que tenemos que negociar lo que pasa en Extremadura y lo que ocurre en Aragón, creo que tienen que negociarlo los equpos que se designen para ello y con los líderes regionales que se han presentado a las elecciones», ha asegurado Abascal.

Respecto a los Presupuestos, Abascal prioriza «ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo, medidas concretas, decretos concretos y Presupuestos y partidas concretos» junto al PP. «En segundo lugar, plazos de cumplimiento, no nos puede volver a ocurrir lo que nos ocurrió en los anteriores gobiernos que compartimos con el Partido Popular, y en tercer lugar garantías de cumplimiento. Si nos ponemos de acuerdo en eso podremos hablar de más, pero eso después», ha afirmado.

«Sí, pero no es lo más importante en este momento, no queremos ni hablar de cargos, para qué, si quizás no podemos compartir un programa de Gobierno, yo creo que sí que podemos compartirlo, que tenemos que hacer un esfuerzo en compartir ese programa de Gobierno, pero lo otro es la última derivada, una vez que se haya producido un acuerdo programático, de plazos de ejecución y en el que haya garantías de cumplimiento, podemos llegar, en función de nuestra decisión, a decidir la entrada en unos gobiernos o no», ha zanjado Abascal.

Ortega Smith

La disputa interna en Vox con Javier Ortega Smith también ha sido uno de los temas de conversación con Santiago Abascal en la entrevista de Susanna Griso. «En un partido político las normas las tienen que cumplir desde el número uno, hasta el cuatro que creo que soy yo, el seis y el 68.000. Las normas son para todos. No tengo ninguna preocupación y ninguna mala conciencia con esto», ha afirmado al respecto.

«Los partidos políticos no podemos estar mirándonos el ombligo. Sé cuáles son las preocupaciones de la gente y nadie me pregunta por estas cosas. Ustedes me lo preguntan todos los días pero la gente por la calle no, yo voy a ejercer mi responsabilidad respondiendo a la gente», ha añadido Abascal, quien remarca que se ha presentado a las elecciones a la presidencia de Vox desde 2014 y ha «ganado siempre».

«Tengo un equipo, elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox y ese equipo va a seguir mandando y tomando decisiones difíciles. Pero cuando lleguemos al Gobierno de España las decisiones van a ser más difíciles, y sobre todo yo voy a estar volcado en responder a los problemas de la gente». Por último, ha descartado llamar «rebelión» a lo sucedido con Ortega Smith. «No tiene ninguna importancia», ha añadido.