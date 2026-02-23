Vox exige a Ayuso una «fiscalidad diferenciada» para los extranjeros que compran casa en Madrid

El grupo Vox en la Comunidad de Madrid, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que inste al Gobierno de España a atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios.

La recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida.

Según Vox, la cifra de jóvenes españoles propietarios de sus casas ha pasado del 56,1 % al 27,0 % entre 2006 y 2024 y de aquellos entre 30 a 44 años del 72,7% al 52,9%, lo que supone una caída del 51,87% y del 27,24% respectivamente en casi 20 años.

Paralelamente, ha crecido de manera notable el número fondos y fortunas extranjeras que adquieren propiedades en España. «En la Comunidad de Madrid, en 2012 sólo el 3,99% de las compraventas de viviendas eran realizadas por extranjeros, en el tercer trimestre de 2025 dicho porcentaje ha subido hasta el 7,11%. Un aumento del 78,20% en poco más de una década», ha dicho la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino.

«Ese porcentaje resulta engañoso, la realidad es que en 2024 el 21,42% de las compras de vivienda de más de 500.000 euros en la Comunidad de Madrid las realizaron extranjeros, fenómeno que contribuye a tensionar los precios tanto por arriba como por abajo y a expulsar del mercado a aquellos españoles que desean acceder a su primera vivienda», ha añadido la portavoz del partido de Abascal.

«El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de la Comunidad de Madrid. Los jóvenes españoles y las familias ven cada vez más lejos la posibilidad de adquirir una vivienda en propiedad, condición básica para formar una familia, alcanzar estabilidad vital y desarrollar un proyecto de vida propio», añadía.

Además de la fiscalidad diferenciada, Vox también ha pedido instar al Gobierno de España a eximir, en el marco de sus competencias, de los impuestos asociados a la compra de vivienda habitual y reinversión en vivienda habitual por parte de un español, y hasta entonces, realizar las modificaciones pertinentes para permitir el pago diferido de los impuestos asociados a la compra de vivienda, con el objetivo de favorecer el acceso a la propiedad.

En la misma proposición no de Ley, Vox solicita eximir también de los impuestos autonómicos asociados a la compra de vivienda habitual y reinversión en vivienda habitual por parte de un español, y hasta entonces, realizar las modificaciones pertinentes para permitir el pago diferido de los impuestos asociados a la compra de vivienda hasta un máximo de 5 años y sin intereses, con el objetivo de favorecer el acceso a la propiedad.

Por último, demandan al suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los casos en los que el destino de la propiedad objeto de transmisión sea la adquisición de vivienda habitual.

«Es un contrasentido que los españoles que desean iniciar un proyecto de vida y formar una familia tenga que soportar la misma carga fiscal que un fondo internacional o un inversor extranjero, cuyo único objetivo es maximizar sus beneficios. España necesita un cambio de rumbo que devuelva la vivienda a su función natural y prioritaria: garantizar el hogar y la estabilidad de las familias madrileñas, y no servir como simple instrumento financiero», ha señalado Pérez Moñino.