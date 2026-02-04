Un abogado revela cómo dejar el impuesto de sucesiones en cero: «Es la forma legal más sencilla»

El abogado David Jiménez se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre el ‘truco’ legal para no pagar el impuesto de sucesiones. El método del que informa este experto en herencias está en realizar una donación del patrimonio mientras que los padres siguen haciendo uso de la vivienda. Este experto en la materia también avisa de que hay que estudiar si es más rentable hacer frente a una donación o a un impuesto de sucesiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta práctica para evitar el impuesto de sucesiones.

El impuesto de sucesiones y donaciones siempre está en el foco de la noticia por la persecución por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas que han decidido bonificar al 99% este impuesto que carga las herencias en vida o tras el fallecimiento del testador. La bandera de, prácticamente, eliminar este gravamen ha sido la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que recientemente ha aprobado una bonificación del 50% entre hermanos, tíos y sobrinos.

En otras zonas de España, el impuesto de sucesiones supone una carga más elevada para los ciudadanos y por ello el abogado David Jiménez, experto en herencias, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha desvelado un pequeño ‘truco’ legal para no hacer frente al impuesto de sucesiones tras el fallecimiento de padre, madre u otro familiar. Esta idea consiste en donar la nuda propiedad de la vivienda y conservar el usufructo para sólo hacer frente al impuesto de donaciones y no al de sucesiones. Aun así, este experto avisa de que hay que tener precaución.

Un abogado aconseja sobre el impuesto de sucesiones

«Esto no es ninguna novedad, se lleva haciendo muchísimos años», cuenta David Jiménez en su vídeo publicado en las redes sociales. «Si transmito en vida mi patrimonio, no pagaré impuesto de sucesiones», informa sobre esta práctica que consistirá en «hacer una donación a tus hijos de la nuda propiedad y quedarte tú con el usufructo».

Con esta práctica, los herederos no tendrán que hacer frente al pago del impuesto de sucesiones por la transmisión de la vivienda y, además, los padres tendrán garantizada la residencia en la vivienda y no tendrán ningún riesgo de que les echen. La cesión del bien inmueble se realizará tras el fallecimiento de las personas que mantienen el usufructo.

David Jiménez también avisa que, de «manera general, hay que estudiarlo». «Pues depende», responde tras ser cuestionado sobre qué es más beneficiario: si recibir la donación o hacer frente al impuesto de sucesiones. «Cuando tienes que tomar la decisión entre donar o heredar, lo primero que tienes que mirar es cómo va a tributar esa donación o esa herencia», avisa este experto en la materia.

«Ahí es donde la mayor parte de la gente se equivoca y se equivocan porque no tienen en cuenta que las donaciones de inmuebles tributan en el IRPF como si fuera una venta», dice este experto en herencias que deja claro que «lo primero que hay que mirar es si tributará o no en tu IRPF». Así que, en función de estos, los futuros herederos tendrán que decidir sobre si es mejor recibir una donación durante la vida de los testadores o si es más recomendable hacer frente al impuesto de sucesiones una vez se produzca el fallecimiento.